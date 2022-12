Disabilità, Rossetti e Garibaldi (PD): “Un milione di euro per ridurre le liste d’attesa di minori disabili e garantire le prestazioni riabilitative"

“Ci sono in Liguria mille bambine e bambini disabili che ancora aspettano di iniziare le cure riabilitative, e l’attesa è spesso causa di danni irreversibili e irrecuperabili. L’approvazione della giunta dell’emendamento, fatto in collaborazione con Gianni Pastorino e Fabio Tosi, che chiede un contributo aggiuntivo di un milione di euro a favore degli enti accreditati per ridurre ulteriormente le liste d’attesa è un passo positivo che va nella direzione giusta per garantire le prestazioni riabilitative ai minori disabili, che si aggiunge alle somme stanziate lo scorso anno e agli operatori assunti dalle Asl. Bisogna lavorare per arrivare ad azzerare le liste d’attesa consapevoli che una famiglia spende fino a 600 euro al mese per le cure riabilitative dei propri figli disabili se costretta a rivolgersi ai privati. Monitoreremo i processi necessari di collaborazione tra Alisa, Asl, gli enti accreditati e famiglie essenziali per ottimizzare risorse e dare risposte alle famiglie e ai bambini e bambine disabili”, così i consiglieri regionali del Partito Democratico Pippo Rossetti e Luca Garibaldi dopo l’approvazione dell’emendamento, a sua prima firma, e presentato in collaborazione con i consiglieri Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (Movimento 5 stelle) in cui chiede lo stanziamento di un milione di euro per garantire le prestazioni riabilitative ai minori disabili.