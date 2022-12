Mes, Rossetti (PD): “Di fronte a un sistema sanitario nazionale in ginocchio, Toti dice no ai fondi del Mes per la Sanità"

"Di fronte ai tagli che la sanità ha subito in questi anni, con 5,6 miliardi in meno al bilancio, di fronte a un aumento delle spese a carico del sistema sanitario nazionale a causa del caro energia e della pandemia, per il presidente Toti non è necessario che il governo usufruisca del Mes da cui si potrebbero trarre per la sanità italiana 36 miliardi a un tasso pari quasi a zero, che aiuterebbero a incrementare i servizi, i professionisti e ridefinire le strutture sanitarie”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo che il consiglio regionale ha bocciato il suo ordine del giorno.

“Su questo ordine del giorno da me presentato, che chiede alla Giunta di farsi parte attiva presso il governo per incrementare il Fondo sanitario nazionale tramite la ratifica del trattato del Mes, mi sarei aspettato che la Regione Liguria approvasse con una maggioranza trasversale la mia richiesta, invece non è stato così. L’astensione di Toti è stata una mera scelta politica, per non scontentare Rixi e Meloni, ma la sua stessa maggioranza non la pensa come lui, visto che Vacarezza, capogruppo della Lista Toti ha votato a favore”