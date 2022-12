Anche prendere il sole sugli scogli potrà essere a pagamento: la denuncia di Selena Candia

"In una Liguria dove mancano le spiagge libere, fare il bagno gratis sarà sempre più difficile".

Inizia così il post pubblicato sui social dalla consigliera regionale Selena Candia della Lista Sansa, che denuncia preoccupata la possibilità introdotta dalla regione di poter installare ombrelloni e lettini sugli scogli della Liguria, facendo quindi pagare per poter prendere il sole non solamente sulla spiaggia.

"Dal prossimo anno non sarà più vietato agli stabilimenti balneari di mettere ombrelloni e lettini sulle scogliere artificiali. Proprio così: potrà capitare di dover pagare anche per prendere il sole sugli scogli" - continua Candia - "Anziché aumentare il numero di spiagge libere e attrezzarle, magari con docce e servizi igienici, la Regione pensa a depredare quel poco che resta dove stendere l’asciugamano.

E pensare che secondo Legambiente già il 69,9 per cento della riviera ligure è occupato stabilimenti (record italiano) in barba alla legge. Le spiagge libere dovrebbero infatti essere almeno il 40% in ogni Comune. Invece qui ci troviamo a penare per trovare una spiaggia libera, spesso un fazzoletto di sabbia alle foci dei torrenti.

Ora si passa a occupare pure gli scogli artificiali, «che già rientrano nelle concessioni degli stabilimenti», dice la Regione: ma è un precedente che fa temere per il futuro.

È sempre più chiaro che la Liguria è in vendita, e i turisti ritenuti più importanti degli abitanti che sognano di fare il bagno senza dover pagare nulla" conclude la consigliera.