Il Genoa batte il primo colpo di mercato: ufficiale l'ingaggio del difensore uruguagio Matturro

Domenica ha già assistito alla vittoria dei suoi nuovi compagni contro il Frosinone. Ora, superate le visite mediche, ecco l'ufficialità con tanto di foto a suggellare la sottoscrizione del contratto che legherà Alan Matturro al Genoa.

Il difensore uruguagio mancino classe 2004, proveniente dal Defensor Sporting, squadra del campionato di massima divisione proprio dell'Uruguay, si unirà in questi giorni sul campo ai compagni ma sarà a disposizione solo dall'apertura delle liste del prossimo 2 gennaio, quindi per la ripresa contro il Venezia al Ferraris.

Ben dotato fisicamente, può vantare oltre 25 presenze con la prima squadra del club di Montevideo dal quale il Grifone lo ha prelevato per una cifra attorno ai 3 milioni di euro.

Un altro mancino potrebbe però presto sbarcare, stavolta per la sua terza esperienza in rossoblù, agli ordini di mister Gilardino. Scaduto il suo contratto col Toronto, Mimmo Criscito, già avvistato a guardare i suoi vecchi compagni contro il Sudtirol in tribuna, sarebbe a un passo dal tornare a difendere i colori del Vecchio Balordo per i prossimi sei mesi.