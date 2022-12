Persone&Aziende, il mondo di AIDP, Ilaria Griffoni: "AIDP offre ai soci un punto di vista completo sul fenomeno della gestione delle risorse umane" (Video)

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervistato Ilaria Griffoni, Co founder T Seed.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane; In Liguria si contano circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Abbiamo fondato T Seed nel 2014, siamo un azienda che si occupa dei processi digitali per i nostri clienti. Ci siamo però resi conto di dover indagare anche l'impatto che il digitale portava nella vita delle persone: per questo il nostro raccordo con le risorse umane. A queste figure proviamo a offrire dei percorsi di formazione, sia in aula che totalmente in digitale, proprio per cercare di approfondire questo tema.

Tra i nostri percorsi abbiamo il benessere digitale, quindi come conciliare la vita e il lavoro in digitale con tutto il resto; percorsi di comunicazione e interscambio tra le generazioni, per cui abbiamo proprio un percorso che si chiama “Generazioni connesse”, e percorsi di valorizzazione della vita familiare, in particolare di quello che significa per dei genitori analogici crescere dei figli e delle figlie digitali.

In tutto questo la mia figura si occupa della gestione di questi progetti e di mettere in campo un avvicinamento ai professionisti delle risorse umane, ed è per questo che ho scelto AIDP, perché mi serviva un punto di vista completo sul fenomeno della gestione delle risorse umane.

Credo che per tutti i professionisti e le professioniste in questo momento lo scenario sia estremamente vario e mutevole di giorno in giorno, per questo e non fermarsi ai processi che si conoscono molto bene per la propria professione o per l’esperienza lavorativa.

Serve una visione a 360 gradi, e per farlo serve fare rete, ascoltare altri professionisti, altre aziende e mettersi in contatto.

È un’esperienza che consiglio assolutamente, sia a livello di crescita personale e professionale attraverso momenti di formazione e incontro, ma anche per fare rete e rendersi conto di quello che accade fuori dai confini della propria azienda e del proprio mondo. È un momento in cui dobbiamo assolutamente valorizzare la varietà delle persone e per farlo dobbiamo innanzitutto conoscerle.

Consiglierei AIDP anche a persone giovani, con una carriera da formare, proprio in quest’ottica: valorizzare le differenze tra professioni, tra percorsi e tra carriere diverse. È sicuramente un punto in cui avere uno sbocco e una visione a 360 gradi del mondo delle risorse umane”.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.