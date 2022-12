Crac Nucera, condannato a tre anni e 4 mesi l'ex presidente Carige Berneschi

Tre anni e 4 mesi. Questa la sentenza di condanna in primo grado del Collegio del Tribunale presieduto dal giudice Marco Canepa nei confronti di Giovanni Berneschi, ex storico presidente di Banca Carige, che conferma così la richiesta del Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi.

Ieri nel Palazzo di Giustizia a Savona si è concluso il processo legato al crac del mondo Geo nel quale era coinvolto in prima persona Andrea Nucera per bancarotta fraudolenta.

Se Nucera aveva patteggiato, in 9 tra dirigenti di banca, funzionari, commercialisti e revisori dei conti erano imputati e Berneschi era chiamato a rispondere di un maxi prestito da un milione di euro che avrebbe concesso all'ex faccendiere.

Secondo l'accusa il prestito però non era stato utilizzato da Nucera per risanare le sue aziende ma invece per concludere alcune pendenze fiscali.

Sono stati condannati anche i commercialisti Lorenzo Zecchino (4 anni) e Anna Bruno (3 anni e 8 mesi), tre anni invece per Carlo Umberto Casella (dovrà risarcire un milione di euro). Condannato anche Piergiorgio Perrone.

Assolti Roberto Mumolo, Arturo Arpellino, Piero Giadresco, Achille Tori e Enrico Giovanni Picasso.

Lo scorso anno Nucera aveva patteggiato per bancarotta fraudolenta 4 anni, quattro mesi e 20 giorni oltre a versare 450mila euro per i vari fallimenti. Avevano inoltre patteggiato due anni e due mesi e 30mila euro di risarcimento il commercialista e revisore dei conti Carlo Pastorino, un anno e dieci mesi con la sospensione condizionale della pena anche la compagna Simona Musso, due anni con la sospensione Andrea Damele, un anno e cinque mesi Monica Nucera, due anni Roderico Cavallo, un anno e sei mesi Elena Caviglia e Luigi Minolfi, dirigente dell’ex banco San Giorgio.

Il Pubblico Ministero Pelosi nell'udienza del febbraio 2022 in aula aveva posto diverse domande a Nucera che era sembrato essere reattivo nelle risposte davanti al Collegio del Tribunale. Il pm si era soffermato sul rapporto di Nucera con l'ex direttore di Carige Berneschi e in più in generale con le banche a partire dall'operazione della T1 di Ceriale e i vari finanziamenti e mutui concessi a Geo.

La Guardia di finanza negli anni aveva portato alla luce una serie di intricate di operazioni con le banche che sono state ritenute illegittime per ottenere sia i mutui che all'apertura di crediti che, a partire dalla Geo srl considerata la società madre del gruppo che aveva poi dato vita alla creazione di altre dieci società del gruppo fallite.

Per il procuratore della Repubblica che aveva indagato su una ventina di fallimenti riconducibili all'ex re del mattone, aveva utilizzato delle società per portare all’estero cospicui capitali ottenendo dei finanziamenti dalle banche con delle perizie sovrastimate per operazioni e lottizzazioni immobiliari.