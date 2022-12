Bilancio, Ioculano e Rossetti (PD): "La Giunta continua a fare l’occhiolino alle lobby delle slot"

“La giunta rigetta l’emendamento che chiede l’attuazione della legge numero 17 del 2012 per il contrasto al gioco d’azzardo patologico celandosi dietro motivazioni infondate e strumentali, la realtà è che dietro la loro contrarietà c’è solo la volontà politica di non interferire con la lobby del gioco d’azzardo”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, dopo che la Giunta ha bocciato, in seduta di bilancio, l’emendamento che chiede l'attuazione della legge 17/2012 per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.