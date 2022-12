Cani in giardino: come tenerli al sicuro

Quando si possiede un animale domestico, bisogna proteggerlo e prendersene cura, occupandosi dell'alimentazione, dell'igiene e anche del gioco. Per divertirvi insieme al vostro amico a quattro zampe non vi è niente di più piacevole che giocare in giardino tra lanci di palline, rincorse e altri passatempi. Per evitare che il cane scappi o che venga attaccato da altri animali è sempre opportuno recintare lo spazio dove trascorre del tempo, vediamo insieme come fare.

Come tenere il cane al sicuro in giardino

Se desiderate tenere al sicuro il cane in giardino vi consigliamo di rendere sicuro lo spazio esterno, eliminando utensili o attrezzi che potrebbero ferire l'animale mentre gioca. Nello spazio dove sarà collocata la cuccia o le ciotole per il cane bisogna ripulire l'area da rovi, arbusti e rami e contemporaneamente tagliare l'erba alta.

Per proteggere l'incolumità del cane quando è in giardino perché non decidere di installare una recinzione per animali domestici, che delimiterà l'area ed eviterà che possa uscire in strada. Le recinzioni per cani svolgono un duplice obiettivo: scongiurano eventuali pericoli per l'animale domestico e al contempo proteggono la vostra casa dall'ingresso dei malintenzionati. Una solida e resistente recinzione può evitare che il cane si allontani ed esca in strada, dove passano molte auto e potrebbero investirlo. Se il vostro cane ha un buon pedigree o appartiene a una razza di pregio, la recinzione per animali ha il preciso scopo di evitare che i ladri possano rapirlo e rivenderlo.

Qualunque tipo di recinzioni per cani che avete deciso di installare, potrà evitarvi l'acquisto di un complesso allarme di sicurezza, che consuma corrente elettrica tutto il giorno e non sempre riesce a controllare i movimenti dell'animale mentre in giardino. Scegliere una recinzione rappresenta quindi una soluzione sicura, ecosostenibile e completa sia per il vostro amico a quattro zampe che per la casa e i suoi inquilini.

Soluzioni Retissima per gli animali domestici

Per tenere al sicuro il vostro animale, l'azienda Retissima Srl ha progettato un nuovo sistema di recinzione, adatto soprattutto per delimitare i giardini dove vi sono cani. Le recinzioni Retissima vengono progettate e costruite interamente Made in Italy e con materiali di altissima qualità. Per delimitare le aree esterne vengono realizzate recinzioni su misura, che tengono conto delle caratteristiche del terreno, della pendenza e soprattutto delle esigenze del cliente.

Le reti possono essere interrate anche nel suolo per alcuni centimetri, in questo modo anche se il cane scaverà delle buche non potrà comunque uscire all'esterno. Per tenere al sicuro i vostri animali domestici, l’azienda realizza recinzioni molto alte e prive di qualsiasi elemento appuntito, così il cane non si farà male quando gioca in giardino e soprattutto non avrà la possibilità di scavalcare il recinto per uscire in strada.

Tutti i modelli di recinzioni Retissima si contraddistinguono per la solidità, la resistenza nel tempo e la leggerezza, senza considerare che sono realizzate per avere un minimo impatto estetico e adattarsi perfettamente al contesto abitativo.

Pannello Royal per animali domestici

Per avere la certezza che il cane sia sempre al sicuro e che non esca in strada, si può decidere di installare la recinzione con pannello Royal, che si caratterizza per l'altissima qualità costruttiva e per l'estetica semplice e moderna. Il pannello Royal di Retissima è composto da una rete a maglie rettangolari, che possono essere di diverse dimensioni in base alle specifiche richieste del cliente. Per rendere ancora più solida la struttura perimetrale vi sono delle nervature orizzontali poste lungo tutta la rete, che creano anche un reticolato dal grande impatto visivo.

Nella parte alta del pannello Royal, le maglie sono invece curve e terminano con delle punte, diventando un ulteriore deterrente per chi vuole provare a entrare nell'abitazione. Prima di procedere all'installazione del pannello Royal, gli operai specializzati dell’azienda effettuano un sopralluogo per progettare la rete migliore per il vostro giardino. Il pannello Royal è disponibile nella tonalità del verde, per armonizzarsi perfettamente con la vegetazione presente nello spazio esterno.

Per tenere al sicuro i cani in giardino, la scelta migliore consiste nell'installare una recinzione Retissima che sia stata progettata appositamente per gli animali domestici. Per avere maggiori informazioni riguardo le recinzioni da giardino e scegliere quella più adatta alla vostra casa, compilate il form di contatto.