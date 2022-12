L'Osteria del Tempo Stretto con voi per tutte le festività natalizie

Per chi ama i sapori della cucina tradizionale ligure, quella vera, autentica nella sua essenza, l'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga è una certezza. La chef Cinzia Chiappori e la sommelier Miranda Moroni vi aspettano per tutte le feste natalizie per proporvi portate speciali dove potrete assaporare la vera cucina del ponente ligure: piatti curati e delicati, dove la freschezza delle materie prime e le ricette dello chef e la scelta dei vini della sommelier regaleranno un’esperienza unica e indimenticabile anche per i palati più esigenti.

Per Natale e Santo Stefano è già “sold out” ma restano posti liberi per Capodanno e gli altri giorni delle festività. Per iniziare l’anno nuovo nel modo più bello, lasciatevi tentare dai sapori tipici della tradizione del ponente ligure. In programma un fine d'anno con il botto e soprattutto un Menù speciale per accogliere il 2023.

Il Cenone di Capodanno prevede il seguente menù:

Antipasti

Gamberi croccanti e maionese al sesamo e tarocco

Tortino di Stoccafisso e tiepido di carciofi di Albenga

Culatta, Pere al porto Ruby e sfera di parmigiano

Primo

Risotto al Topinambur e nuvola di crutin al tartufo

Secondo

Cotechino di un piccolo salumificio artigianale piacentino e lenticchie Beluga

Dolce

Tortino con cuore fondente alla nocciola

Brindisi finale con pandolce genovese

€ 50 Bevande Escluse

A gennaio il team dell'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta per presentarvi delle serate a tema, dedicate al carciofo di Albenga.

Se siete amanti del carciofo o semplicemente del carciofo in tutte le sue golose espressioni in cucina, l'appuntamento è per tutto il mese di gennaio con particolare attenzione alla domenica dove potrete degustare non solo il carciofo di Albenga in tutte le sue declinazione ma anche la Bagna Cauda a gran richiesta.

Se desiderate trascorrere delle “genuine” feste in compagnia di amici o parenti, la cucina di qualità dell'Osteria del Tempo Stretto è ciò che fa per voi!

Prenotate subito il vostro tavolo!

La chef Cinzia Chiappori e la sommelier Miranda Moroni vi aspettano e vi augurano Buone Feste!

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924.

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.