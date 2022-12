Sicurezza online: perché è così importante?

Oggigiorno, i pericoli del web potrebbero celarsi dietro le normali attività quotidiane che ognuno di noi svolge: per questo motivo, è necessario che ogni utente prenda le dovute precauzioni per proteggere se stesso e il proprio dispositivo, fruendo dei servizi e dei software ideati per la sicurezza online.

Tuttavia, cosa si intende per sicurezza online? In che modo è possibile proteggersi dagli attacchi informatici o dalla perdita di dati personali e perché è importante farlo?

Sicurezza online: cos'è e i pericoli che scongiura

Per sicurezza online si intende l'attuazione di tutti quei protocolli che permettono una protezione affidabile da tutti i pericoli che si nascondono su Internet, dai browser ai semplici siti web di giochi o di vendita di prodotti associati alla salute o alla bellezza.

Quali sono i pericoli che esistono sul web oggigiorno?

La nostra navigazione in Internet, indipendentemente dal tipo di ricerca che stiamo conducendo, che sia essa rivolta ad un presidio medico che assicuri il rispetto del protocollo Bromatech pulizia intestinale che di un semplice acquisto di un prodotto di cosmesi, è esposta all'azione di malware e virus che potrebbero ledere la sicurezza dei nostri dati personali.

Dietro ogni strumento di truffa o di violazione potrebbe esserci una mente umana, i cosiddetti hacker, professionisti digitali che hanno a disposizione una moltitudine di strumenti per violare la privacy, entrare nei conti corrente, nel metodo di pagamento inserito in un semplice e-commerce o nella sezione anagrafica di un portale per rubarne i contenuti, dai dati sensibili ai codici PIN di sblocco delle carte di credito, il tutto con pochi e semplici click.

Dove potrebbero celarsi i pericoli del web?

Come riconoscere i luoghi digitali maggiormente pericolosi

A volte, è possibile rendersi conto che quel sito nel quale stiamo navigando è potenzialmente pericoloso prima di accettare i cookie o di inserire dati personali.

Ad esempio, ogni browser permette di identificare la sicurezza della pagina di navigazione grazie alla presenza di un piccolo simbolo, un lucchetto dorato, ubicato nella sezione in alto a sinistra dello schermo: se quell'indicatore è colorato in verde, vuol dire che il browser ha verificato la sua autenticità e sicurezza.

Qualora tale simbolo sia presente ma provvisto di una piccola croce rossa o di una barra trasversale, probabilmente quel sito web è potenzialmente esposto ad attacchi informatici, data la sua scarsa o assente sicurezza; pertanto, è sempre bene verificare questo importantissimo fattore prima di gettarsi a capofitto nell'inserimento di dati sensibili.

Oltre ai malware, anche le truffe online possono celarsi in ogni dove sul web: ad esempio, un occhio di riguardo andrebbe posto sulle piattaforme di casinò online che promettono bonus senza deposito particolarmente convenienti o non certificati.

Talvolta, anche i siti web di giochi che prevedono delle micro-transazioni in game potrebbero celare dei tentativi di contraffazione e di truffa; prima di autorizzare qualsiasi cosa, è necessario verificare che il sito sia assolutamente sicuro.

In che modo si può incrementare la sicurezza online?

Come migliorare la sicurezza online

A volte, basta adottare alcuni piccoli accorgimenti per scongiurare eventuali virus o malware. Ad esempio, occhio agli allegati di mail che arrivano da fonti sospette o ai link di accesso e conferma: bisogna sempre verificare la veridicità dei messaggi ricevuti prima di cliccarci su.

Inoltre, è importantissimo prestare attenzione ai download che si effettuano, affidandosi sempre ai siti web ufficiali che hanno ideato personalmente i file scaricabili ed evitando software di terze parti.

Infine, è bene limitare al minimo la condivisione di dati personali e utilizzare connessioni Internet sicure: in questo caso, l'uso di VPN potrebbe essere vitale.

Insomma, esattamente come il mondo reale, anche il web potrebbe essere molto pericoloso se non usato con accortezza: prestare attenzione alla sicurezza online permette di evitare spiacevoli incidenti informatici, per una navigazione sicura!