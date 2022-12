"Una cometa di luci" per San Biagio: a Finalborgo una lotteria per l'impianto d'illuminazione della basilica

Non ci sarà solo il divertimento nella Vigilia di Natale a Finalborgo, trasformatosi in queste festività nel "Borgo degli Elfi" con una serie di iniziative curate dal Centro Storico del Finale.

Tra queste, e oltre agli addobbi curati insieme alle attività commerciali locali, domani (24 dicembre, ndr) ne giungerà a conclusione una pensata non solo per i partecipanti ma anche per tutta la comunità finalborghese e la sua adorata basilica di San Biagio.