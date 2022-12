Pietra, Carrara prosegue la battaglia sulle ville antiche in via Morello: "Pratica 'marasmata' che fa sorgere dubbi e insinuazioni"

“Perché abbiamo definito questo "piano casa", come disastro? Perché più questo progetto viene approfondito e studiato, più vengono fuori "magagne", incongruenze, sbagli, omissioni (nel senso di "non fornitura") di documenti e cartografie, norme di leggi ignorate e "furbate" per far vedere di essere nel rispetto dei limiti "formali", appunto, delle forme della legalità. A questo punto, la questione della "storicità" delle due ville, che in questo progetto sono considerate buone solo per "far cemento", per il "riciclo" dei loro volumi maggiorati del 35%, diventa perfino una questione non più "primaria", tali e tante sono, comunque, tutte le criticità che si riscontrano pressoché in quasi ogni aspetto della pratica”. Lo afferma in una nota stampa Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure, dopo il consiglio comunale dello scorso 19 dicembre e l’accesa discussione legata al futuro delle ville antiche situate in via Morello.

“La "storicità" delle due ville dovrà essere valutata dalla Sovrintendenza ai monumenti della Liguria, ma tutte le altre questioni sono di competenza del Comune di Pietra Ligure ed è il Comune che deve risolverle. Non altri – aggiunge Carrara - Abbiamo presentato una Mozione consiliare di ben 8 pagine in cui, lungi nell'esprimere considerazioni vaghe, abbiamo circostanziato rilievi e contestazioni su punti specifici del progetto. Essi, oltre alla "non riconosciuta" storicità e valore architettonico delle stesse due ville plurisecolari ed alla mancanza di ogni accertamento o indagine storica in merito, fatto che le fa considerare solo "vecchi immobili" demolibili, vanno dalla criticità della viabilità d'accesso, costretta in due stradine già ora anguste; dal non rispetto della legge regionale n⁰39 del 2009, che tutela in modo assoluto grotte e cavità sotterranee; dal non prevedere posti auto pertinenziali in un numero almeno pari a quello delle unità abitative progettate; dal fatto che venga offerta in donazione, accettata dalla Giunta comunale, una porzione di terreno (m.520) di una particella catastale molto più vasta (sui m.10.000), senza che questo stesso terreno sia stato frazionato con una propria particella catastale, senza che una documentazione fotografica adeguata lo individui con precisione in considerazione di un suo supposto collegamento con il confinante parco pubblico, il cui innesto non è provato da alcuna cartografia d'insieme o fotografia; per il fatto che le norme di attuazione del vigente strumento urbanistico consentirebbero le traslazioni di volumi solo entro mc. 1000 e qui se ne trasferiscono oltre 1600; per il fatto che il nuovo palazzo, da erigersi praticamente sul limite, "a due passi" dal cimitero, è anche a pochi metri da un precipizio, il cui terreno è sorretto solo da una parete di cava di roccia carsica; per fatto che proprio lo stesso nuovo edificio si trovi in piena zona carsica, mentre se ne descrive la sua ubicazione "sul limite esterno" della stessa"; per il fatto che tutta l'area soggetta al piano di costruzione potrebbe esser percorsa da acque sotterranee, come è dimostrato dalle acque che sgorgano continuamente dalle pareti di sostegno della terra della collina oggetto dell'intervento, nel sottostante cimitero; per il fatto che essendo stato espresso parere favorevole al progetto dalla Commissione edilizia comunale il 16 Settembre 2022, quando il limite di distanza dal cimitero era di m.200, lo stesso limite venne ridotto solo successivamente, oltre un mese dopo, il 18 Ottobre 2022, a m.50, quindi, il 16 Settembre precedente la Commissione edilizia non avrebbe potuto neanche esaminare il progetto perché il limite sussistente ed operativo era ancora quello dei 200 metri; per il fatto che la Giunta comunale abbia approvato la relativa convenzione urbanistica il 15 Novembre 2022, non avendo nulla da eccepire su tutte queste sopraccitate criticità ma, anzi, confermando nell'atto amministrativo, che andava approvando, l'errore più volte reiterato sia dalla titolarità che dalla progettazione dell'intervento edilizio, che esso si attui con accesso da via "Rocca Crovara", la quale via, anziché trovarsi nei pressi dell'intervento stesso progettato, è un vicolo del centro storico della città, ecc. ecc.”.

“Basta tutto questo per dire che "chi più ne ha, più ne metta" in questa pratica? Come fanno in una pratica "marasmata" del genere a non sorgere dubbi, insinuazioni, sospetti sulla sua "trasparenza" e "genuinità"? Dubbi, insinuazioni e sospetti che, lungi dall'essere confutati, fugati e dissolti da chi ha la responsabilità della gestione della materia urbanistica ed edilizia, cioè il sindaco Luigi De Vincenzi, vengono da lui stesso, con il suo atteggiamento, invece ben alimentati? Nel consiglio comunale del 19 dicembre, infatti, dopo la lettura delle 8 pagine di rilievi tutti circostanziati, ci immaginavamo che egli ci dimostrasse, con dei dati oggettivi, che le nostre argomentazioni svolte erano infondate, errate o da interpretarsi in altro modo. In pratica: che confutasse quanto avevamo scritto. Invece: niente”.

"Il sindaco si presenta dicendo sostanzialmente questo - prosegue l'esponente di minoranza - che lui non deve dare alcuna risposta ai rilievi sollevati; che ha incaricato l'ufficio tecnico di fare approfondimenti sulla pratica; che l'iter della pratica stessa è stato da lui sospeso; che in considerazione della sospensione da lui disposta non è stato rilasciato alcun titolo concessorio all'edificazione; che ha investito della pratica la Sovrintendenza ai monumenti, per quanto di sua competenza. Ci chiediamo: ma perché non ha voluto dare alcuna risposta su nulla di quanto sollevato in Consiglio comunale, che è l'unica sede istituzionale appropriata per parlarne? Probabilmente perché non poteva dare alcuna risposta perché gli argomenti sollevati erano tutti fondati e veri e lui si sarebbe venuto a trovare nell'imbarazzante situazione di dover ammettere l'esistenza di tutte le criticità esistenti e, quindi, tutte le sue (di lui) responsabilità. Sì, perché è solo lui il responsabile della gestione di questa situazione, per i tre ruoli istituzionali che ricopre: sindaco, detentore della delega all'urbanistica, detentore della delega all'edilizia privata”.

“Il rifiutarsi di revocare la "strampalata" convenzione urbanistica approvata dalla Giunta comunale il 15 novembre scorso, "strampalata" perché piena di errori e "stranezze", e, allo stesso tempo, la rassicurazione, solo verbale, data al comitato dei cittadini, di "una sospensione" dell'iter della pratica per "approfondimenti" demandati all'ufficio tecnico, rappresenta un capolavoro "cerchiobottistico" del politico De Vincenzi (lui che nelle prime campagne elettorali dichiarava: "io sono un tecnico, non sono un politico"). Se De Vincenzi avesse voluto dissipare tutti i dubbi insorti e spazzare via ogni illazione e sospetto, ci saremmo aspettati, invece, che, anziché affrontare la discussione in Consiglio comunale, si fosse presentato con la revoca già avvenuta, magari solo un'ora prima, della controversa convenzione urbanistica. Con un fatto del genere, avrebbe giocato la carta veramente vincente, che avrebbe rasserenato la situazione e la discussione, smorzando e disinnescando ogni tipo di polemica o tensione. Ma non l'ha fatto, non l'ha voluto fare e si muove in direzione ostinata e contraria, alimentando lui stesso, con questo suo atteggiamento, le tensioni e tutte le interpretazioni malevole e maliziose di questa vicenda”.

"Un'ultima considerazione spetta, è doverosa nei riguardi del vicesindaco Rembado. Durante le circa due ore di discussione sul punto del piano casa "ville storiche", non ha aperto bocca, brillando per il "coro muto"; egli avrebbe potuto, per la sua funzione ricoperta nell'Amministrazione ed anche per la sua professione, intervenire per dare il suo contributo ed, eventualmente, supplire alle deficienze del Sindaco sui punti contestati. Ma si è ben guardato dal farlo. Poi, all'ultimo, è sbottato in una dichiarazione unilaterale e delirante in cui, lungi dal fare considerazioni sul merito dei punti in discussione, ha rivendicato la sua onestà: "perché noi siamo onesti…! Perché noi siamo onesti!". A lui ricordo che la ripetuta "onestà", che sembra più che altro rivolta verso sé stesso per autoconvincersene, non deve essere conclamata ed urlata ai quattro venti, ma deve essere soprattutto dimostrata! E dimostrata con fatti concludenti. Mai, come in un caso come questo, sta apparendo sempre più che ce ne sia bisogno” ha infine concluso Carrara.