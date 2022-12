Intorno a mezzogiorno è esplosa una tubatura in via Dino Bellucci. L'acqua sgorga copiosa e scorre in cascatelle fino a piazza della Nunziata, allagando nel tragitto piazza Bandiera.

Sul posto è intervenuta la polizia locale con i vigili del fuoco e i tecnici di Iren. Via Bellucci è bloccata al traffico, mentre non si rilevano disagi alla Nunziata.

Si stanno cercando di capire la causa dell'incidente e come intervenire.

Notizia in aggiornamento