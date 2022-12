Furto doni dell’Adso, Pastorelli (Polisportiva Quiliano Ginnastica): “Subito una donazione per ricomprarli. Non siete soli”

Dopo l’allarme lanciato dal campione di moto d’acqua Fabio Incorvaia in merito ai doni di Natale rubati nell’abitazione dell’Associazione Down di Savona, la Polisportiva Quiliano Ginnastica farà una donazione immediata direttamente all'ADSO in modo che possano ricomprare i regali per i ragazzi.

“Sono stati nostri ospiti al saggio di Natale e hanno applaudito ininterrottamente per tutta la serata le nostre atlete – spiega Aureliano Pastorelli, presidente Polisportiva Quiliano Ginnastica, consigliere comunale di maggioranza del Pd e presidente consulta dello sport - , ci pare il minimo che possiamo fare per ringraziarli e ripagarli di tanta partecipazione al nostro evento dell'anno”.

“In qualità di presidente della consulta dello sport comunale invito le associazioni sportive aderenti e non aderenti alla consulta a partecipare a questa raccolta. Sarà un altro grande segnale e sarà dimostrazione che sport e sociale sono un’unica cosa e un segnale per i delinquenti che hanno compiuto questo ignobile gesto. Capiamo la crisi ma qui si è superato il limite della decenza. Auguri ADSO non sarete mai soli”, conclude Pastorelli.