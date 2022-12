Loano: addio a Battistino De Francesco, imprenditore edile con la passione per la montagna

Loano piange la scomparsa, all'età di 80 anni, di Giobatta De Francesco.

Imprenditore edile, ma non solo. "Battistino" era una delle persone più conosciute nella comunità loanese oltre che per il suo lavoro anche per la sua grande passione per la montagna: un esperto conoscitore delle alture del nostro territorio, capace di spingersi ben oltre come testimoniato dalle sue numerosi scalate in giro per l’Italia, una su tutte quella del Cervino.

Ed è proprio grazie a lui che in tanti si sono avvicinati e hanno proseguito la gestione del rifugio in vetta al Monte Carmo, a cui contribuì nella costruzione, con l’Associazione Amici del Carmo di cui era presidente emerito. Importante è stato anche il suo contributo alla crescita del Cai di Loano e alla costruzione del rifugio Pian delle Bosse.

"La nostra comunità perde un protagonista e testimone della crescita economica e sociale di Loano. Imprenditore nel settore edilizio, ma conosciuto soprattutto per la sua grande passione: la montagna. Passione che ha trasmesso a intere generazioni soprattutto attraverso l’associazione degli 'Amici del Carmo' che, sono certo, porteranno avanti l’attività di 'Batti' con rinnovato impegno. L’amministrazione comunale si stringe intorno ai familiari in modo particolare alla moglie Piera e al figlio don Marco" il ricordo del sindaco di Loano, Luca Lettieri.

"Una persona buona e gentile, sempre pronta a dare consigli spassionati - il ricordo di Luana Isella - Ben introdotta anche a livello politico perché aveva la grande capacità di dialogare con tutti". Con affetto e un sorriso, Isella ricorda anche una particolarità di Battistino: "Era famoso per andare in giro e dimenticarsi sempre qualcosa da qualche parte".

"Aveva la capacità di saper aggregare le persone e quando c’era da camminare era il primo della cordata - conclude Luana Isella - Aveva un passo regolare che lo faceva arrivare ovunque e la grande capacità di parlare anche in quota che nessuno riusciva ad eguagliare. Mancherà a tutto il comprensorio, non solo a Loano".

Il Santo Rosario sarà recitato sabato 24 dicembre, alle ore 18.30, nella Parrocchia San Giovanni Battista e domenica 25 dicembre, alle ore 18.00, nella Chiesetta Madonna del Loreto. I funerali saranno invece celebrati lunedì 26 dicembre, alle ore 15.00, nella Parrocchia San Giovanni Battista.

Giobatta De Francesco lascia la moglie Piera, il figlio Marco, la figlia Laura con Alessandro, il fratello Angelo, la sorella Rinuccia oltre ai parenti tutti.