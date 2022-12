Safari alla scoperta della Tanzania

Il miglior periodo per un safari in Tanzania

In Tanzania il clima tipico è tropicale, caratterizzato da temperature generalmente molto alte, che oscillano tra 20 e 32 gradi. Esse, tuttavia, tendono a variare in base a diversi fattori, in primo luogo l'altitudine: sul Kilimangiaro, per esempio, la temperatura scende costantemente sottozero. Pertanto, per individuare il periodo ideale per un safari in Tanzania (approfondisci qui: http://www.primalandsafaris.com), è fondamentale conoscere l'andamento delle stagioni e delle piogge, da cui dipenderanno anche gli spostamenti delle diverse specie animali. Di solito si sconsiglia il periodo compreso tra marzo e maggio: questo arco temporale, infatti, è contraddistinto dalle cosiddette grandi piogge, tanto violente da rendere difficoltosi gli spostamenti, a causa del fango sulle strade. Nel mese di giugno le piogge terminano e lasciano spazio a un'aria limpida, ideale per scattare delle foto al tramonto. In questo momento dell'anno, inoltre, si può assistere alla migrazione degli gnu verso nord. In luglio, agosto e settembre in Tanzania è inverno, ma le temperature sono ideali per coniugare un ottimo safari e il soggiorno al mare, poichè la media registrata è di circa 24°C. Soprattutto per i turisti alle prime armi, dunque, la stagione secca è sicuramente il periodo da privilegiare, poichè permette di evitare sia le piogge che le temperature afose. Da ottobre a dicembre, invece, hanno luogo le piccole piogge e le temperature cominciano progressivamente ad aumentare. Queste condizioni climatiche si rivelano perfette per un safari nel Serengeti o per indimenticabili escursioni sulla cima del Kilimangiaro. I nostri mesi invernali, infine, corrispondono in Tanzania all'estate: se non si soffrono troppo le alte temperature, giungere in Africa in questo periodo regala splendidi paesaggi e la possibliità di ammirare la migrazione di numerose specie animali nel Serengeti.

Quanto costa mediamente un Safari in Tanzania?

Il prezzo di un Safari in Tanzania dipende da diverse variabili, tra cui:

durata del viaggio: al prolungarsi del soggiorno corrisponderà, naturalmente, un aumento dei costi da sostenere;

numero di parchi naturali da visitare: in Tanzania l'ingresso ai parchi è concesso solo con opportuni visti, il prezzo dei quali può giungere fino a circa 90 euro;

numero di persone: un Safari in solitaria è sicuramente meno costoso se si appartiene a un gruppo, potendo usufruire di sconti viaggio;

periodo: il prezzo può subire oscillazioni tra alta, media e bassa stagione;

servizi addizionali: all'aumento dei costi possono contribuire diverse spese aggiuntive. Si pensi ad esempio alla necessità di noleggiare una jeep e di rifornirla di carburante, o all'altrettando indispensabile assunzione di una guida professionista. Vanno infine, ovviamente, tenuti in conto i costi di colazioni, pranzi e cene e le varie spese extra che caratterizzano ogni viaggio.

In definitiva, il costo complessivo di un Safari in Tanzania varia molto, ma orientativamente si colloca tra i 700 e i 3500 euro circa a persona.

Come organizzare un Safari perfetto in Tanzania

Organizzare un Safari in Tanzania non è impresa facile e può richiedere molto tempo. Qui indicheremo alcuni tra i luoghi più suggestivi da visitare, fornendo alcuni suggerimenti per costruire un itinerario caratteristico e tutt'altro che noioso. La Tanzania vanta un numero non indifferente di parchi nazionali e riserve dove poter effettuare un safari. Eccoli suddivisi in due macro-gruppi, con due possibili itinerari:

Circuito Nord, che comincia e termina nella località di Arusha. Questo percorso permette di visitare il parco del Tarangirem, il lago Manyara, il cratere Ngorongoro e il già citato parco del Serengeti fino al Natron, il celebre lago rosso. Questo circuito, piuttosto semplice, è consigliato per chi sta organizzando il suo primo safari.