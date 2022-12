È Natale, “pace e speranza” nei messaggi augurali dei Vescovi Borghetti e Marin

È finalmente giunto il Natale e con un lui l’auspicio che possa esserci un po’ di gioia e di pace per tutti, che ancora non ci siamo ripresi dalla pandemia da Covid, che ha cambiato le nostre vite, e con una guerra in Paesi vicini, con tutto ciò che ne consegue. Ma Dio non dimentica il suo popolo e, da parte dei Vescovi Calogero Marino della Diocesi di Savona-Noli e Guglielmo Borghetti della Diocesi di Albenga-Imperia, arrivano messaggi che accendono la scintilla della speranza.

"Credo che possa essere un Natale di gioia e di pace, queste sono le parole al centro del vangelo. La pace e la gioia sono i doni pasquali di Gesù Risorto ma sono anche doni che quel bambino porta ai pastori, ai Magi, a tutto il mondo. Ritrovare ragioni di gioia e di pace in questo tempo molto complicato credo sia particolarmente importante – spiega Sua Eccellenza Monsignor Marino -. Di recente è uscita un'indagine del Censis che dice che gli italiani sono pieni di paure e malinconia e il dono che dobbiamo chiedere al bambino di Betlemme è liberarci proprio da quello, che lui ci aiuti a ritrovare ragioni di speranza. C'è un verso di una canzone di Battiato che mi è cara: 'Vedere l'alba dentro l'imbrunire'. Ecco noi qualche volta vediamo molto l'imbrunire, la notte, il buio del mondo, è importante ritrovare la luce anche dentro la notte del mondo. Questo è l'augurio che faccio davvero a tutti, che sia un Natale che si possa godere con i propri cari. Pace e gioia per tutti per questo Natale".

“Siamo ancora in piena difficoltà, non l’abbiamo superata, però guardare alla grotta di Betlemme, alla mangiatoia dove viene adagiato il figlio di Dio che diventa uno di noi, entrando nella nostra storia, che si fa vero uomo pur rimanendo vero Dio, credo possa essere una grande sorgente di speranza -, spiega Sua Eccellenza Monsignor Borghetti -. Se Dio entra nella storia come vero uomo, vuol dire che stima l’uomo e stima la sua storia. Con lui vuole realizzare qualcosa di bello affinché questa vita sia vivibile per tutti, perché ci sia un’equa distribuzione della ricchezza, più giustizia, più solidarietà e anche più visione verso un futuro carico di speranza, quella che viene dal Signore”.

“Facciamo riferimento alla scena madre della storia: Dio che diventa uomo – aggiunge il Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia -. È lì che possiamo attingere quella forza e quell’energia interiore che è la grazia del Signore, che ci spinge ad essere operatori di bene, all’interno della società e nella nostra vita. Festeggiamo il Natale insieme al festeggiato, che è Gesù Cristo”, conclude.

Sono tempi difficili, questi, ma le parole dei nostri Vescovi Marino e Borghetti esortano a una visione più positiva: da una parte con le parole di Franco Battiato “Vedere l’alba dentro l’imbrunire”, dall’altra l’invito a non scoraggiarsi ma “irrobustendo le mani fiacche”, come dice il profeta Isaia, “e andando avanti consapevoli che Dio non dimentica il suo popolo e che, agganciandosi a Gesù Cristo, il cristiano, l’uomo può diventare vero ‘artigiano di pace’ per tutti”.