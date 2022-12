Rissa in centro a Savona, caso risolto: individuato anche il secondo aggressore

A distanza di poche ore dall’aggressione avvenuta nelle primissime ore del mattino del 24 dicembre in pieno centro a Savona, la Polizia di Stato ha individuato il primo presunto responsabile e poco dopo anche il secondo.

L’aggressione si è verificata alle 3 e mezza di ieri, da parte di due individui, a danno di altri tre, per futili motivi, nel centro cittadino, in via Paleocapa, all’altezza di via Mistrangelo (QUI la notizia).

Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura per i minorenni di Genova, hanno permesso di giungere in meno di dodici ore alla soluzione del caso, identificando un giovane italiano ancora minorenne quale presunto co-autore dell’aggressione.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione del giovane, sono stati rinvenuti e sequestrati tre coltelli “a serramanico” e un passamontagna.

Il primo aggressore era stato prontamente rintracciato dalle volanti e denunciato per lesioni aggravate in concorso.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.