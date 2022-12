Ceriale , Marabello (FdI): “Per le Amministrative 2023, nostro candidato sindaco tecnicamente preparato per dare sviluppo alla Città”

Fratelli d'Italia indicherà il candidato sindaco in occasione delle elezioni amministrative del 2023. “Ciò grazie allo straordinario successo elettorale ottenuto nelle recenti consultazioni politiche in cui il nostro Partito è risultato il primo a Ceriale con 919 voti”. Ad Affermarlo il presidente di Fratelli d’Italia Ceriale circolo “Giorgio Almirante” Fabrizio Marabello.

“Per la formazione della lista di area destra-centro abbiamo raggiunto un patto con la Lega e con donne e uomini della società civile che operano in vari settori professionali e dotate di competenze specifiche – prosegue -. Amministrare un Comune non è cosa semplice. Affidare il destino della Comunità locale a persone che non conoscono la ‘Pubblica Amministrazione’, sarebbe come permettere a un fanciullo di guidare una Ferrari".

“Poiché la nostra lista è consapevole dell'impegno che l'aspetta, abbiamo stilato un decalogo del ‘buon amministratore’ che renderemo noto insieme al programma elettorale – spiega -. Noi vogliamo una Giunta comunale che, oltre ad attuare gli indirizzi politico-amministrativi, eserciti un controllo (non l'ingerenza) sull'attività degli uffici comunali e che, allo stesso tempo, mantenga quel rapporto fiduciario con i funzionari introdotto dalle leggi Bassanini. In sintesi, l'amministratore comunale deve essere una persona tecnicamente preparata e capace di confrontarsi con gli uffici, in modo che Ceriale per il suo sviluppo (grazie alla sinergia tra la politica e la dirigenza) abbia accesso ai programmi di finanziamento, ai bandi e ai contributi europei”, conclude Marabello.