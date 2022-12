Rimedi naturali per favorire il sonno che ti aiutino a scivolare fra le braccia di Morfeo

Lo aspetti. Lo invogli con tisane, lenzuola fresche di bucato ed un comodo pigiama. Ma lui si fa desiderare; le ore passano e non arriva. E allora, per regolarizzare il vostro rapporto, hai deciso di cercare rimedi naturali per dormire bene la notte e rimedi energizzanti per sostenere la tue energia durante il giorno.

Scommettiamo che appena hai lanciato la tua ricerca sul web ti sei trovato davanti decine di proposte … Quale scegliere? Beh, sei nel posto giusto perché in questo articolo approfondiamo insieme quali sono i rimedi e le tecniche naturali per favorire il sonno più funzionali. Pronto? Cominciamo!

Prova gli integratori a base di estratti utili per il sonno con formula 100% naturale

Le piante amiche della buona notte

L’importanza degli estratti secchi titolati utili a favorire il sonno negli integratori

Come riconoscere gli integratori con estratti funzionali utili a favorire il sonno

Altre tecniche e buone abitudini per aiutarti a dormire come un ghiro

Cosa daresti per una buona notte di sonno continuo che ti accompagni fino al mattino, facendoti svegliare fresco e riposato? Una prima dritta che ti suggeriamo è provare integratori a base di estratti specifici 100% naturali per favorire il sonno. Per 3 buoni motivi:

Più facile assimilabilità

Diversi studi1,2 internazionali suggeriscono che i principi attivi naturali siano più facilmente assimilabili dal nostro organismo. Ecco perché potresti provare a favorire una buona notte di riposo con integratori dalla formulazione specifica per conciliare il sonno, a base di estratti vegetali.

Sonno sì ma solo di notte

La notte è fatta per dormire, dice un detto. Il giorno invece no. Affidarti ad integratori con formula 100% naturale utile a favorire il sonno, può aiutarti a riposare durante la notte evitando quella fastidiosa sensazione di sonnolenza durante la giornata.

Dipendenza? No grazie

Gli integratori a base di ingredienti 100% naturali che favoriscono la distensione e il riposo minimizzano effetti indesiderati come l’assuefazione. Immaginali come alleati naturali cui affidarti quando ne hai necessità.

In questa rassegna3 pubblicata sulla rivista koreana Biomol Ther (Seoul), sono state riportate numerose ricerche che suggeriscono i minimi effetti indesiderati degli ingredienti naturali per favorire il sonno, rispetto ai prodotti di sintesi frequentemente associati ad assuefazione e dipendenza.

Se il tuo sonno è insoddisfacente, discontinuo o disturbato, ricordati di parlare con il tuo medico di fiducia!

Le piante amiche della buona notte

Madre Natura pensa proprio a tutto, buon sonno incluso. Ecco perché ci mette a disposizione delle piante che favoriscono il rilassamento e il riposo e sono più di quante pensi! Ecco le più funzionali, che possono essere utilizzate come rimedi naturali per favorire la qualità e la durata del riposo notturno:

Valeriana : la pianta più popolare per favorire il rilassamento ed il sonno. In questa revisione 4 , l’èquipe del Dr. N. Shiniyo ha esaminato 60 studi e condotto meta-analisi, rilevando come la radice di Valeriana favorisca il sonno ed agisca positivamente sui disturbi dello stesso.

: la pianta più popolare per favorire il rilassamento ed il sonno. In questa revisione , l’èquipe del Dr. N. Shiniyo ha esaminato 60 studi e condotto meta-analisi, rilevando come la radice di Valeriana favorisca il sonno ed agisca positivamente sui disturbi dello stesso. Escolzia : anche detta Papavero della California, è utile per favorire sonno e relax. Questo studio 5 pubblicato su Journal of Traditional and Complementary Medicine, suggerisce che l’Eschscholtzia californica abbinata alla Valeriana officinalis in un integratore alimentare, incida sia sulla qualità del sonno che sulla sua durata (influendo positivamente anche sui fastidi diurni legati ai disturbi del sonno).

: anche detta Papavero della California, è utile per favorire sonno e relax. Questo studio pubblicato su Journal of Traditional and Complementary Medicine, suggerisce che l’Eschscholtzia californica abbinata alla Valeriana officinalis in un integratore alimentare, incida sia sulla qualità del sonno che sulla sua durata (influendo positivamente anche sui fastidi diurni legati ai disturbi del sonno). Luppolo : le sue infiorescenze favoriscono il rilassamento, il sonno, e sono persino utili in caso di stress. Uno studio 6 scientifico pubblicato sulla rivista Phytomedicine, ha esaminato preparati di Humulus lupulus in estratti etanolici e in CO2: entrambi sembrano aver favorito sia la normalizzazione dell’attività motoria che la durata del sonno.

: le sue infiorescenze favoriscono il rilassamento, il sonno, e sono persino utili in caso di stress. Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Phytomedicine, ha esaminato preparati di Humulus lupulus in estratti etanolici e in CO2: entrambi sembrano aver favorito sia la normalizzazione dell’attività motoria che la durata del sonno. Tiglio: favorisce il rilassamento, il sonno, ed è utile in caso di stress. In questo studio scientifico7 un’èquipe di ricercatori messicani ha analizzato le proprietà rilassanti del tiglio: i campioni esaminati si sono rivelati utili nell’agire positivamente sia sulla durata del sonno che sugli stati tensivi.

Ognuna di queste piante è già ottima da sola, ma quando sono tutte insieme … Morfeo non può resistergli. Un buon integratore naturale come Serena Notte di Salugea, le contiene tutte, per una maggiore sinergia funzionale. Solo il nome fa pregustare una notte di buon riposo!

I punti di forza della sua formula?

È 100% naturale , per un più facile assorbimento dei principi attivi;

, per un più facile assorbimento dei principi attivi; Ogni pianta lavora in sinergia con le altre per favorire il sonno nel modo più funzionale ;

; Tutti gli estratti sono ad alta titolazione, la migliore forma di lavorazione della pianta e l’unica che ti garantisce la presenza certa e costante del principio attivo;

La formula di Serena Notte di Salugea fa per te se vuoi:

Favorire l’addormentamento

Agire sui risvegli notturni

Sostenere la qualità del riposo notturno senza sonnolenza durante il giorno

Inoltre, questi “plus” garantiscono l’alta qualità del prodotto:

È racchiuso in flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico , l’unico materiale che garantisce qualità e sicurezza del prodotto nel tempo;

, l’unico materiale che garantisce qualità e sicurezza del prodotto nel tempo; È in capsule vegetali apribili ;

; Adatto a vegani e vegetariani ;

; Gluten free;

Notificato al Ministero della Salute Italiano.

L’importanza degli estratti secchi titolati utili a favorire il sonno negli integratori

Fra tanti integratori a base di ingredienti utili per favorire il sonno, è preferibile scegliere quelli con estratti secchi titolati. L’estratto secco titolato infatti:

è la migliore forma di lavorazione della pianta;

è l’unica che ti garantisce la presenza certa e costante del principio attivo ;

; è l’unica che permette di ottenere la più alta concentrazione di principio attivo dalla pianta.

Prendiamo ad esempio la Valeriana: il principio attivo utile a favorire il sonno si trova nella sua radice, ciò significa che, per darti il massimo dei benefici, il tuo integratore deve essere costituito da quella parte.

Adesso prendiamo due integratori a base di Valeriana: uno fatto con polvere micronizzata e l’altro fatto con estratto secco titolato.

Il primo essiccherà e ridurrà in polvere la radice: ma così, nelle capsule finirà un ingrediente che avrà un contenuto di principio attivo sconosciuto.

Il secondo integratore, a base di estratto secco titolato della radice, userà un ingrediente in cui il principio attivo sarà sempre presente in ogni capsula in modo certo e costante.

Cosa cambia per te?

Con l’integratore a base di polvere micronizzata può succedere che tu assuma una capsula in cui non vi è certezza di quanto principio attivo potrai usufruire: non puoi saperlo. E il buon sonno può andare a farsi benedire.

Con l’integratore a base di estratto secco titolato, invece, hai la garanzia di assumere, con ogni capsula, la quantità certa e costante di principio attivo. E sostieni la qualità del sonno in modo ottimale e continuo.

Occhio all’etichetta!

In etichetta, gli estratti secchi titolati sono indicati con “e.s. tit.”. Più ne vedi e più sono i benefici che potrai ottenere dal tuo integratore: vuol dire infatti che la formula racchiude diversi estratti dall’azione sinergica.

Come riconoscere gli integratori con estratti funzionali utili a favorire il sonno

Se vuoi riconoscere al volo gli integratori con formula specifica più funzionale per conciliare il sonno, accertati che siano:

100% naturali (per un più facile assorbimento dei principi attivi);

(per un più facile assorbimento dei principi attivi); prodotti solo con estratti secchi titolati per darti alta concentrazione di principio attivo e la sua presenza sempre certa e costante (niente estratti secchi semplici né polveri micronizzate);

per darti alta concentrazione di principio attivo e la sua presenza sempre certa e costante (niente estratti secchi semplici né polveri micronizzate); in capsule vegetali;

in flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico (l’unico materiale che garantisce protezione ottimale da luce e calore);

(l’unico materiale che garantisce protezione ottimale da luce e calore); con sigillo di sicurezza (per mantenere la freschezza del prodotto dalla prima all’ultima capsula);

(per mantenere la freschezza del prodotto dalla prima all’ultima capsula); notificati al Ministero della Salute.

Altre tecniche e buone abitudini per aiutarti a dormire come un ghiro

Scopriamo qui buone abitudini concilia-sonno!

Abbasso il caffè

Un’ovvietà? Non proprio, dato che molte persone cercano aiuto negli integratori per il sonno ma assumono caffè durante la giornata.

Caffè e sonno non vanno d’accordo: l’uno allontana l’altro. Ecco perché, se il tuo obiettivo è dormire bene, e hai difficoltà a prender sonno, dovresti considerare di ridurre il caffè il più possibile.

Pensa che uno studio8 condotto da ricercatori dell’Università del Colorado, monitorando dei volontari per 49 giorni, ha evidenziato come una dose di caffeina pari ad un espresso doppio consumato 3 ore prima di coricarsi, sarebbe in grado di influire sul ritmo circadiano ritardando l’arrivo del sonno di 40 minuti.

Spegni prima computer e smartphone

Lo fai anche tu? Quando il sonno non arriva inizi a giocherellare con lo smartphone. Pessima idea: sembra infatti che usare i dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet) prima di andare a dormire, influisca negativamente sulla qualità del sonno.

Il motivo? La luce blu emessa dai dispositivi elettronici sembra interferire con la produzione di melatonina, l’ormone naturale che il nostro organismo rilascia la sera, al calar della luce, per indurre la stanchezza e farci sentire assonnati.

Uno studio9 pubblicato sulla rivista Journal of Psychiatric Research, ha monitorato per 7 notti 14 partecipanti facendo loro indossare lenti ambrate (che bloccano la luce blu) o lenti trasparenti 2 ore prima di dormire. In base ai risultati, i partecipanti che hanno indossato lenti ambrate (bloccando quindi la luce blu dei dispositivi elettronici) hanno riscontrato benefici sui disturbi legati al sonno.

Per conciliare il sonno senza effetti indesiderati meglio scegliere il caro, vecchio libro.

Crea il tuo rituale relax: un dolce rimedio naturale

Già fatto? Riprova! Stavolta, in abbinamento ai rimedi naturali più funzionali per favorire il sonno, vedrai che un rituale rilassante ti aiuterà a conciliarlo.

Comincia con un bagno o una doccia tiepida un’oretta prima di andare dormire: secondo uno studio clinico10 pubblicato sulla rivista Sleep Medicine Review, immergersi nell’acqua calda aiuterebbe sia ad addormentarsi prima che ad influire positivamente sulla qualità del sonno.

Televisione sì ma con calma! Evita film horror o adrenalinici: tienili in serbo per una serata alternativa.

Sì a una buona tisana a base di erbe dalle proprietà distensive, magari dolcificata con un cucchiaino di miele: una piccola coccola prima di chiudere gli occhi.

Bene, a questo punto, prima di augurarti la buona notte, vogliamo lasciarti tre importanti consigli da mettere in pratica di giorno per conciliare il sonno la sera:

Segui un’alimentazione sana ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

ed uno stile di vita sano. Pratica regolare attività fisica , possibilmente all’aperto e nel verde.

, possibilmente all’aperto e nel verde. Trova tempo per dedicarti a ciò che ti fa sentire bene (musica, yoga, hobbies).

Tre sane abitudini che, se seguite con costanza, ti aiuteranno, sera dopo sera, a scivolare naturalmente fra le braccia di Morfeo. Buon riposo!

I nostri testi hanno scopo divulgativo, non vanno intesi come indicazione di diagnosi e cura di stati patologici e non vogliono sostituirsi in alcun modo al parere del Medico.