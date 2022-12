Spesa a domicilio, dopo la pandemia è un'abitudine consolidata: i motivi

La spesa a domicilio è diventata un modo sempre più popolare di acquistare generi alimentari dall'inizio della pandemia ad oggi. Con l'ulteriore comodità di vedersi recapitare i prodotti direttamente alla porta di casa, sempre più persone scelgono di fare la spesa online invece che in negozio. Fare la spesa online presenta numerosi vantaggi rispetto alla spesa tradizionale, tra cui la possibilità di confrontare i prezzi, di sfogliare una selezione più ampia di prodotti e di approfittare di sconti e offerte speciali. Inoltre, il tempo risparmiato facendo la spesa online può essere utilizzato per svolgere altre attività, come fare esercizio fisico o passare del tempo con la famiglia.

Fare la spesa online può anche aiutarvi a rimanere organizzati, a risparmiare e a ridurre la quantità di rifiuti prodotti. In definitiva, vi farà risparmiare sia tempo che denaro, aiutandovi a sfruttare al meglio i soldi guadagnati con fatica. A spiegarci tutto sul servizio ci pensa Penny che offre la possibilità di fare la spesa a domicilio su Penny acquistando i prodotti delle migliori marche a prezzi competitivi.

Vantaggi dello spesa online

La spesa online vi farà risparmiare tempo e denaro. Potete fare la spesa comodamente da casa vostra, senza dover affrontare negozi di alimentari affollati o lunghe file. Potrete evitare il traffico e il parcheggio e non dovrete aspettare a lungo il vostro turno alla cassa. Se avete bambini piccoli o animali domestici, potete evitare il rischio che si perdano o si facciano male in un parcheggio affollato. Potete anche evitare il rischio di rimanere feriti in un incidente mentre siete alla guida. Se fate la spesa online da casa, potete evitare tutti questi rischi e inconvenienti. Fare la spesa online è anche una scelta ottimale per l'ambiente.: non dovrete guidare fino al negozio e quindi non emetterete gas serra dalla vostra auto.

Risparmiare tempo con la spesa online

Se siete un professionista che lavora, la spesa online può farvi risparmiare tempo per recarvi al negozio. Molti servizi di spesa online consentono di fare la spesa in base al tipo di pasto o all'esigenza dietetica (ad esempio, senza glutine), mentre altri permettono di scegliere solo da un elenco predeterminato di prodotti. In questo modo è possibile fare la spesa per categoria, rendendo la spesa più organizzata ed efficiente. La consegna viene garantita in una determinata fascia oraria che potete pattuire al momento della prenotazione; questo vi agevolerà le cose e vi eviterà di restare a casa ad attendere il corriere tutto il giorno.

Come organizzare

Una delle cose più importanti da fare prima di ordinare la spesa online è organizzare la cucina. Assicuratevi di sapere dove si trovano gli elettrodomestici e gli utensili, in modo da poter scegliere correttamente gli alimenti da consumare. Fate un elenco degli articoli che volete acquistare e tenetelo in un luogo ben visibile per non dimenticare nulla. Potete anche utilizzare una lista della spesa virtuale, in modo da aggiungere gli articoli che desiderate acquistare direttamente dal sito web. Una volta organizzata la cucina, sarete in grado di fare la spesa in modo efficiente, risparmiando tempo.

Cercate di evitare gli sprechi

Sappiamo che fare spesa online non è come andare al supermercato tutti i giorni, quindi è importante ottimizzare la lista della spesa e prediligere già una sorta di menù settimanale così da limitare gli sprechi. Evitate di lasciare carne o pesce in frigo se non la consumate subito, posizionatela piuttosto nel congelatore. Evitare di buttare cibo è fondamentale, non solo per evitare di sprecare soldi ma anche per l’impatto che queste azioni hanno sull’ambiente. Insomma, con un po’ di organizzazione, la spesa online può essere davvero risolutiva, anche con prenotazioni last minute in moltissimi supermercati è attivo il servizio sia di consegna a domicilio sia di caricare in auto la spesa già fatta, dovendo solo pagarla.