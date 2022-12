Dal Consiglio regionale ok al personale sanitario laureato in ostetricia nei reparti di ginecologia: il plauso del sindaco De Vincenzi

" Il Consiglio regionale, nei giorni scorsi, ha approvato un ordine del giorno, presentato del Consigliere regionale Brunello Brunetto, a favore dell’inserimento, nei reparti di Ostetrica-Ginecologia, di personale sanitario laureato in ostetricia per supplire alla cronica carenza di personale infermieristico. Apprendiamo questa notizia con sincero piacere e anche un pizzico di soddisfazione poiché accoglie, a due anni di distanza, la proposta, avanzata con una lettera squisitamente bipartisan a firma congiunta Onorevole Foscolo e mia e indirizzata al presidente Giovanni Toti, di attingere alla graduatoria delle ostetriche professioniste in attesa di assunzione ". Lo afferma, attraverso una nota stampa, Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"Sul finire del 2020, nel pieno della pandemia, prendemmo carta e penna mossi dalla preoccupazione contingente dettata dalle gravi ricadute sul personale sanitario, specificatamente infermieristico, imposte dall’emergenza covid che obbligò a misure drastiche e dolorose, quali chiusure di reparti e trasferimenti di altri, in primis del punto nascite e del reparto di ostetricia-ginecologia del Santa Corona, che lasciarono pericolosamente sguarnita la sanità del nostro comprensorio, ma anche dal timore, oggi confermato, che quella penuria non si sarebbe colmata con il progressivo regredire dell’emergenza sanitaria ma, anzi, sarebbe diventata strutturale. Non si trattava di preveggenza, allora, piuttosto di una acutezza di visione fortemente incalzata dal senso di responsabilità verso le nostre comunità che siamo oltremodo contenti sia stata, oggi, condivisa da tutti e abbia portato ad un risultato concreto ed importante in sede di Consiglio regionale" ha inoltre aggiunto il primo cittadino pietrese.