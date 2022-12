Dl Rave: il deputato Francesco Bruzzone, “Lega sempre dalla parte della civiltà”

“Migliaia di persone che entrano nei tuoi campi curati, lavorati, sui quali paghi anche le tasse, senza dirti niente, facendo quello che vogliono, per poi andarsene lasciando scenari apocalittici. Dopo diversi giorni in cui migliaia di persone si sono riunite, spesso facendo uso di alcol e droga, cosa si trova? Non solo tonnellate di vetri e di immondizia, ma anche migliaia di escrementi. Per non parlare dell’inquinamento acustico: musica a tutto volume che si espande per più di 10 km, spesso a danno non solo di uomini, ma di bestiame e fauna selvatica. Ecco il perché del Dl Rave: un provvedimento di buon senso per combattere l’inciviltà e in difesa della proprietà privata, assieme al sudore e alla fatica di molti agricoltori che hanno visto i propri campi devastati. La Lega è e sarà sempre per la civiltà”.

Lo dichiara il deputato della Lega Francesco Bruzzone.