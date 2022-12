Genoa, chi si rivede. La società dà il bentornato a Mimmo Criscito

Che si trattasse di una semplice formalità da chiudere ormai era palese, adesso ci sono tutti i crismi dell'ufficialità: dopo appena sei mesi Mimmo Criscito torna a vestire, fino al termine della stagione, la maglia del Genoa.

Terminata lo scorso novembre l'avventura in MLS con la maglia del Toronto, dov'era approdato per incompatibilità con l'allora tecnico genoano Blessin, il difensore mancino napoletano ma cresciuto calcisticamente in rossoblù, sarà nuovamente a disposizione di mister Gilardino già dalla prima uscita dell'anno nuovo al Ferraris contro il Venezia.

Un ritorno per riscattare senza dubbio il rigore sbagliato nel derby e utile a coprire più di una mancanza nella rosa del Grifone: potrà tornare utile sia sulla corsia esterna che più accentrato, visto il buon piede a sua disposizione. Senza dimenticare l'apporto di personalità.