Il Genoa sceglie Gila: il tecnico biellese resterà sulla panchina del Grifone fino a fine stagione

Quattro giornate senza sconfitta, con un solo pareggio e tre vittorie, di cui due dal peso specifico significativo in termini di classifica contro Frosinone e Bari. Il tutto condito da una sola rete subita e una squadra parsa sempre più consapevole delle proprie qualità e di come dover interpretare le varie situazioni delle sfide.

Difficile con questi numeri pensare a un epilogo differente e infatti, al netto della conferma ufficiale attesa a breve dagli uffici di Miami da parte della proprietà targata 777 Partners, Alberto Gilardino sarà confermato alla guida della prima squadra del Genoa.

Promosso ad interim all'indomani dell'esonero di Blessin, in attesa di un nome forse più quotato o "d'esperienza" come poteva essere quello di Claudio Ranieri, che difficilmente avrebbe accettato di subentrare in corsa in quel preciso momento, con due gare in una settimana da preparare in una manciata di allenamenti, l'ex tecnico di Pro Vercelli e Siena ha convinto. Soprattutto nella chiarezza portata ai suoi dalla semplicità delle idee messe in campo.

I dieci punti in quattro giornate, che diventano qualcosa di ancor più impressionante se si legge il calendario sia per gli avversari sia per il poco tempo avuto a disposizione (basti pensare alle prime due uscite in una sola settimana con quattro punti raccolti) ma anche quanto seminato nel precedente cammino, quello con la Primavera lasciata da prima della classe.

Il presidente Zangrillo era stato chiaro coi "grifoncini", sottolineando come dovessero essere orgogliosi di questa chiamata già a suo tempo, nelle ore immediatamente successive alla promozione. I loro risultati, nel senso più ampio del termine, avevano spinto la società ad avere fiducia nel loro tecnico e proprio questo potrebbe essere un altro elemento a deporre in favore di Gilardino, mettendo insieme due anime del club: quella "italofila", forse mai convinta di un tecnico dalle radici profondamente diverse a quelle del calcio nostrano, e quella innovatrice decisa a virare su un coach emergente e in grado di valorizzare i giovani a sua disposizione.