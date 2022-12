Fuochi d'artificio scaduti, la Finanza sequestra duemilacinquecento pezzi a Loano: denunciato il titolare del negozio

I militari del Comando Provinciale di Savona, in questi ultimi giorni dell’anno, hanno intensificato i servizi mirati a contrastare la produzione e commercializzazione illecita di materiali esplodenti, giochi pirici o pirotecnici, fuochi d’artificio o simili.

Diversi gli esercizi commerciali della provincia sottoposti a controllo, per verificare la presenza di artifici pirotecnici ed il rispetto delle norme che regolano la vendita e custodia di questi prodotti, notoriamente pericolosi, che ogni anno provocano numerosi infortuni, taluni anche con gravi conseguenze.

Nell'ambito dei controlli i finanzieri della Tenenza di Finale Ligure, in un esercizio commerciale di Loano gestito da un cittadino extracomunitario, hanno individuato oltre duemilacinquecento articoli pirotecnici, appartenenti alla categoria F1 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione) e F2 (fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati) posti in vendita dopo la loro data di scadenza.

La data di scadenza, come per qualsiasi prodotto, garantisce fino a quel momento la permanenza delle caratteristiche del bene indicate nell’etichetta. Nel caso specifico, la scadenza può produrre importanti riflessi anche in termini di sicurezza. Trascorso il periodo di validità del prodotto, questi requisiti non sono più garantiti, con conseguenti pericoli per il suo utilizzo.

Gli artifici pirotecnici scaduti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale e il titolare del punto vendita deferito alla Procura della Repubblica di Savona.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini.

L’attività di servizio conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela del commercio legale e della salute dei cittadini.