Pontinvrea, Giorgio Cazzola nominato assessore. Camiciottoli: "Svolgerà il suo lavoro al meglio per il bene della comunità"

Questa mattina a Pontinvrea il sindaco Matteo Camiciottoli ha nominato il nuovo assessore Giorgio Cazzola in sostituzione del compianto vicesindaco Giovanni Battista Pastorino.

"E' stato un momento particolare non solo della mia vita amministrativa ma umana: con Gianni non solo abbiamo reso possibile il sogno di fare di Pontinvrea il bel Comune dell'entroterra che è oggi, ma ci legava un'amicizia fraterna - ha dichiarato il primo cittadino - Sono sicuro che Giorgio sarà un ottimo assessore e svolgerà il suo lavoro al meglio per il bene della comunità: a lui ho affidato le deleghe a lavori pubblici, sport, e rapporti con i cittadini".

"Per quanto riguarda l'individuazione del vicesindaco non sono ancora pronto - ha concluso Camiciottoli - benchè ci siano persone qualificate per ricoprire un ruolo così importante e prestigioso, non sono Gianni".