Rotaract club Alassio e Interact club Albenga donano regali alla parrocchia di San Vincenzo Ferreri

Il Rotaract club di Alassio e l'Interact club di Albenga, associazioni giovanili internazionali di service club che contribuiscono a motivare e ispirare ragazze e ragazzi incoraggiandoli a scoprire il valore del volontariato e diventare cittadini del mondo, rappresentati dai rispettivi presidenti Gabriele Sommariva e Gaia Ponticello e da diversi altri soci, hanno voluto festeggiare il Natale con un regalo per coloro che hanno di meno.

E’ così che il 23 dicembre hanno consegnato numerosi giocattoli e altri doni acquistati dai loro club, alla parrocchia di San Vincenzo Ferreri di Alassio, attraverso il Centro della Carità che si trova presso le opere parrocchiali della Chiesa di San Giovanni Battista.

Grazie alla collaborazione con la parrocchia, i doni saranno distribuiti, in occasione della festa dell’Epifania, ad alcune case-famiglia e ai bambini più bisognosi nella speranza di portare a tutti un sorriso.

Questo centro ha come motto un verso del Vangelo (Matteo 10:8) “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!", che è un invito a tutti a riconoscere ciò che abbiamo ricevuto: energie, talenti, capacità, beni materiali e a metterli al servizio degli altri.

Una referente del centro, Laura Natale, nel ringraziare per quanto realizzato, rileva “quanto sia costruttivo che siano proprio dei ragazzi a fare qualcosa per rendere felici dei piccoli di famiglie in difficoltà. E’ solo grazie alla collaborazione di più associazioni e dei singoli che si può far sinergia e portare avanti quanto proclamato da Gesù in tutto il suo cammino”. Laura - continua “augurandosi che questo gesto possa rappresentare un esempio positivo in grado di diffondersi a macchia d’olio in tutta la società”.

Il senso profondo della festa del Santo Natale, è proprio il superamento del consumismo e dell’individualismo per aprirsi alla condivisione, alla fraternità e alla nuova cultura del dare e il Rotaract di Alassio che raggruppa ragazze e ragazzi superiori ai diciotto anni e l’Interact club di Albenga che riunisce giovani dai dodici ai diciotto anni, ancora una volta, come avviene ormai da tre anni a questa parte, lo hanno pienamente saputo interpretare.