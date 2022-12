Boccadasse invasa dai tifosi rossoblù: la bandiera del Genoa torna a sventolare sullo scoglio

Certo la giornata non era delle più luminose come quando era stata sostituita l'ultima volta la scorsa estate, con tanto di "benedizione" dell'allora allenatore Blessin. Eppure tanto entusiasmo la posa della bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse non aveva mai suscitato tanto entusiasmo come quest'oggi, quand'è tornata "al suo posto".

Dopo una settimana dalla sua rimozione in via precauzionale decisa dal "custode" Federico Dodero per evitare problemi dopo l'esposto a Procura e Capitaneria di Porto di due storici componenti della tifoseria sampdoriana, Claudio Bosotin e Fulvio Comini, il drappo che dal 1974 sventola in mare davanti al caratteristico lido genovese è tornato sullo scoglio.

A posizionarlo, davanti a una folla festante che si è data appuntamento alle 14 e ha occupato pacificamente il borgo di pescatori, è stato uno dei leader della Gradinata Nord, Dario Bianchi, che ha unito due tradizioni: quella genoana del vessillo e quella ligure del cimento, raggiungendo l'asta in mare a nuoto.