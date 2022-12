Finale, colpisce col fucile a pallini il personale di scorta di Trenitalia e fugge sul monopattino

"Questa ennesima aggressione tocca un nervo scoperto per il personale di bordo: la consapevolezza di poter essere vittima di ogni genere di malvivente a causa della desertificazione delle stazioni e della mancanza di adeguate scorte a bordo treno - proseguono dal sindacato - Chiediamo che l’Azienda e le Istituzioni, per quanto di propria competenza, mettano in atto tutte le iniziative possibili per tutelare il personale".