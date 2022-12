Vigili del fuoco in azione questa mattina, intorno alle 10.45, a Cosseria per un incendio divampato all'interno di un vano caldaia in località Valle Rossi, tra San Giuseppe di Cairo e Cengio.

I soccorsi, giunti dal distaccamento di Cairo Montenotte con tre mezzi e allertati in seguito ad una importante fumata dall'interno del locale, sono intervenuti tempestivamente scongiurando così gravi conseguenze.

Il rogo è stato domato e non si registrano persone ferite o intossicate.