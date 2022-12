Avvistati oggetti volanti non identificati nei cieli savonesi

Il savonese ancora teatro di fenomeni che vedono oggetti volanti non identificati.

L'associazione A.R.I.A., fondata e presieduta dall'investigatore ufologo Angelo Maggioni, ha reso pubblico, attraverso una nota, un avvistamento avvenuto nel savonese qualche giorno fa. Un testimone, che desidera rimanere anonimo, avrebbe fotografato e immortalato uno strano oggetto luminoso che fluttuava in cielo.

L'oggetto esaminato dall'associazione, secondo quanto riportato nella nota, risulta essere di colore grigio luminoso e, dalle analisi effettuate con il programma Forense A. (utilizzato sia nei tribunali che dalle forze dell'ordine), gli scatti sono risultati genuini e non manipolati, non si evidenzia alterazione dei dati di memoria della fotografia, ne alterazioni dovute a manipolazioni di fotoritocco.

“Seppur l'oggetto è simile ad altri avvistamenti, è sempre bene precisare che non possono essere esclusi alcuni fattori umani o naturali, come un Mylar ad esempio o un fenomeno elettrico naturale (fulmini globulari ) - spiega l'ufologo -, ma escludo con certezza fonti convenzionali come aerei, volatili , palloni sonda, satelliti, e che ci si possa trovare di fronte a qualche esercitazione militare”.

Si parla di oggetti Transmedium, ma non si sa se occupati da presunti alieni o se invece siano gestiti interamente dalla A.I. (intelligenza artificiale). Sull'avvistamento nel Savonese, Maggioni spiega che “la Liguria, più di altre regioni Italiane, è coinvolta su tutti i principali livelli dai semplici avvistamenti, ad incontri ravvicinati e Abduction (presunti rapimenti alieni)”.