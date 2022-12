Ufficio in coworking: i vantaggi e come risparmiare

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di uffici in coworking e nelle prossime righe di questo articolo abbiamo così deciso di fornirvi alcune informazioni in merito alla scelta di questo tipo di soluzione per il lavoro, ai vantaggi che può offrirvi e al risparmio che potete ottenere.

Coworking: la nuova frontiera degli uffici

Per prima cosa analizziamo bene cosa significa avere una postazione all’interno di un ufficio in coworking.

Questa opportunità consiste nell’affittare una postazione con scrivania, sedia e piccola scaffalatura all’interno di un ufficio di grandi dimensioni, dove sono presenti altri professionisti che lavorano all’interno di settori differenti.

Questo significa che questa sistemazione potrebbe essere poco adatta se avete bisogno di molta concentrazione e silenzio: più l’ufficio è grande e più il numero di persone (e il chiasso) all’interno sarà maggiore.

Dall’altra parte il risparmio è considerevole: si possono acquistare degli accessi giornalieri o mensili, in modo da sfruttare l’ufficio solamente quando si ha bisogno di ricevere un cliente o per eventuali meeting di lavoro con i propri collaboratori.

I vantaggi del coworking

Abbiamo già visto che questa soluzione potrebbe portare un considerevole risparmio e proprio per questo motivo vi suggeriamo di testarla, magari con alcuni accessi giornalieri. Il costo medio che si può trovare nelle principali città italiane è di circa 15 € per un accesso alla postazione per 8 ore.

Provando riuscirete a capire se la soluzione fa per voi e se eventualmente prevedere un abbonamento maggiore.

Il grande vantaggio è che non siete legati ad alcun canone di locazione annuale, come avverrebbe in un normale ufficio con contratto di affitto: vi basterà aprire o chiudere il vostro abbonamento ed il gioco è fatto.

Altro vantaggio considerevole che potrete avere è quello della collaborazione. Sebbene siano presenti professionisti di discipline e settori differenti, potrete avere l’opportunità di instaurare nuove collaborazioni professionali e discussioni costruttive che vi aiuteranno molto sul lavoro nella risoluzione di eventuali problematiche. Il coworking potrebbe aiutarvi a creare una rete di professionisti e partnership molto utili per la vostra crescita lavorativa e professionale.

Cosa occorre per lavorare in coworking?

L’ultima grande notizia che può portarci un ufficio in coworking è l’assenza di spese relative all’acquisto dei mobili e dei complementi di arredo.

A differenza di un ufficio in affitto con canone di locazione, dove dovremmo prevedere l’acquisto di scrivania, sedia e scaffalatura, un coworking mette a disposizione di chi acquista l’abbonamento per l’accesso tutti i complementi di arredo necessari.

Per questo motivo il risparmio aumenta in modo considerevole.

Per lavorare in coworking sarà sufficiente il vostro portatile, un porta documenti, la cancelleria che utilizzate abitualmente e alcuni raccoglitori per tenere i vostri appunti in ordine.

