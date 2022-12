Decreto anti-rave, Ghio (Pd): "Governo punisce i giovani e premia chi non rispetta regole e comunità"

"In oltre venti ore ininterrotte di discussione abbiamo cercato di argomentare in ogni modo la contrarietà e la preoccupazione per il decreto del governo anti rave che ha messo insieme anche misure su Covid e giustizia: un minestrone eterogeneo, inutile e pericoloso per la salute degli Italiani, punitivo per i giovani, che contiene soltanto misure identitarie e non risolutive dei problemi delle persone". Così, in una nota, la deputata del Partito Democratico, la ligure Valentina Ghio.



"Il Governo ha pensato di creare nuovi reati con pene sproporzionate e premiare chi non ha rispettato le regole e la propria comunità - continua - reintegrando i medici non vax e rivelando il proprio vero pensiero sui temi sanitari, entrando in contraddizione anche con le recenti misure prese dal ministro Schillaci di fronte a nuovi dati preoccupanti relativi alla Pandemia. Aspetto del decreto che divide la maggioranza, visto che diversi esponenti di Forza Italia non hanno partecipato al voto".



"Un decreto approvato con urgenza - aggiunge - che vuole solo strizzare l’occhio al proprio elettorato senza misure davvero necessarie per il Paese, forse un modo per nascondere quello che non è stato fatto in finanziaria: l’assenza di misure e soluzioni utili e necessarie per sostenere i bisogni di donne, giovani, pensionati, aziende, ma anche il definanziamento della sanità pubblica".



"Con diversi ordini del giorno come Partito Democratico abbiamo cercato di introdurre elementi correttivi a questo percorso identitario, securitario e per alcuni aspetti pericoloso per la salute pubblica, ma nulla è stato accolto e anzi è stata interrotta anche la discussione, quando il Presidente della Camera Fontana ha messo la ‘tagliola’. Un altro modo per mettere il bavaglio all’opposizione e far calare il silenzio su una misura inutile e dannosa" conclude.