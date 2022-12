In Liguria calano i casi Covid, l'invito è comunque a vaccinarsi. Gratarola: "Necessario per continuare a convivere col virus"

Sono oltre 3 milioni e 700 mila le dosi di vaccino somministrate in Liguria dall’inizio della pandemia del Covid19. Di queste 186.896 sono le second booster (quarte dosi) e 6.999 le ulteriori dosi di richiamo (quinte dosi).

A tracciare questo bilancio nel terzo anno da quando il virus ha fatto capolino nella nostra quotidianità sono i vertici della sanità regionale, sottolineando il momento delicato per la gestione della pandemia, nella quale si è insinuata anche la temibile influenza australiana, e lanciando un appello: quello a vaccinarsi, sulla scorta della campagna "No vax no party, si vax sì parte", lanciata da Alisa e dalla Regione.

“Siamo nella fase di plateau per quanto riguarda l’influenza e assistiamo ad una diminuzione della diffusione del Covid - spiega Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria - ma non dobbiamo abbassare la guardia e tenerci pronte ad affrontare nuove ondate, in un contesto nel quale abbiamo imparato a convivere con il Covid. La vaccinazione resta la via più efficace per combattere il virus e, anche durante il periodo delle festività, sono attivi gli hub vaccinali con accessi diretti o su prenotazione”.

“Il quadro epidemiologico - aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - mostra una diminuzione dell’incidenza e il numero di positivi ricoverati nel giro di poco più di due settimane da 600 a 400. Anche la media giornaliera dei nuovi positivi in ospedale è scesa drasticamente: siamo passati dai 67 della seconda settimana di dicembre, a meno di 35 oggi. Guardiamo con attenzione a quanto accade in Cina dove, contrariamente a quanto avvenuto in Europa, la popolazione è quasi interamente suscettibile, perché durante i recenti periodi di restrizioni il virus ha circolato poco e la copertura vaccinale è bassa. Questo favorisce la diffusione del virus in quel territorio e anche nelle forme più gravi. Il rischio che in futuro si formino nuove varianti esiste, ma sottolineiamo che, al momento, a fronte di un numero elevato di casi di Covid in Italia, comunque, i casi importati sono una piccolissima parte”.

Anche durante il periodo delle festività le vaccinazioni proseguono con le consuete modalità: prenotazione attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it e tutti gli strumenti del Cup Liguria.

Gli orari delle sedi vaccinali sono stati aggiornati per la prima settimana di gennaio con, in Asl 2, la struttura vaccinale del Palacrociere di Savona che resterà aperta il giorno 4 gennaio sia su prenotazione sia in modalità ad accesso diretto dalle 13.30 alle 17.30.