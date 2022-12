Samp, alle spalle un 2022 con poche gioie. Che ne sarà del 2023?

Ultime ore del 2022 ed è tempo di bilanci anche per la Sampdoria. L'umore non può certo essere dei migliori vista la pessima situazione di classifica e la continua incertezza a livello societario, ed è così che di questo travagliato anno non potrà che rimanere nella memoria del popolo blucerchiato il derby salvezza vinto con il Genoa nella passata stagione e poco altro.

Inezie però, soprattutto se l'inquietudine regna sovrana alla vigilia di un 2023 che impone alla Samp di tentare la rimonta nel girone di ritorno per cercare di uscire dalla zona rossa. La salvezza, lontana 7 punti o meglio 8 vista la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia, ora come ora appare una "Mission Impossible" ma quantomeno provarci dovrà essere d'obbligo per gli uomini di Dejan Stankovic. Di certo le vicissitudini legate al futuro del club non aiutano: la proprietà è ancora nelle mani di Massimo Ferrero e così sarà anche nel futuro prossimo salvo svolte tanto improvvise quanto clamorose.

La trattativa con lo sceicco Al Thani rimane sullo sfondo nello scetticismo generale, mentre nelle ultime ore sembra che anche il fondo Merlyn Partners abbia fatto un passo indietro nel suo tentativo di scalata. Il motivo? Il mancato abbattimento dell’attuale capitale sociale (14 milioni) da parte del cda, una richiesta caldeggiata fortemente dal manager Alessandro Barnaba che nelle sue mire avrebbe il ruolo di azionista di maggioranza al 100%. C'è chi sostiene che quella di Barnaba possa essere una mossa all'interno di una strategia ben precisa (considerando che recentemente è diventato azionista di minoranza della società), ma al momento la situazione è in fase di stallo.

E Ferrero? Nelle sue intenzioni sembrerebbe esserci la volontà di dare vita economica al sodalizio di Corte Lambruschini attraverso un prestito convertibile di 35 milioni, della durata di due anni, da destinare all'aumento di capitale e che sarebbe ottenibile dando in pegno il 100% delle azioni della Sport Spettacolo Holding (la società-cassaforte di Ferrero ndr).

Intanto la squadra è tornata in Italia dopo il ritiro in Turchia e le amichevoli con i sudafricani del TS Galaxy (vittoria 5-1), con l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella (2-2), con i tedeschi della Dynamo Dresden (2-2) e con i kazaki del Qaysar (successo per 3-0). Nella giornata di ieri test al "Mugnaini" con il Ligorna (Serie D) allenato dalla vecchia gloria blucerchiata Giorgio Roselli: 3-0 il risultato finale con reti di Montevago, Amione e Djuricic. Il raduno post Capodanno è fissato ora per domani, domenica 1° gennaio, per iniziare la marcia di avvicinamento al match che segnerà la ripresa della Serie A: mercoledì 4 gennaio, alle 12.30, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia la sfida contro il Sassuolo.