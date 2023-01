Costituita la sezione savonese della Guardia Marina Nazionale: il presidente è Antonio Castellotti

Durante un incontro che si è tenuto mercoledì 28 dicembre presso i locali della mostra permanente delle scienze nautiche dell’Istituto Tecnico Nautico “Leon Pancaldo” di piazza Cavallotti, grazie al contributo del “prof. Ottonello - Amici del Nautico”, è stata costituita la sezione savonese della Guardia Marina Nazionale. A presiederla sarà l’insegnante di scienze marinaresche Antonio Castellotti.

La sezione di Savona della Guardia Marina Nazionale opererà in ambiente marino per quanto riguarda il monitoraggio e i prelievi e le analisi delle acque marine. Inoltre, s’impegnerà nell’implementazione della sicurezza della navigazione del diporto e promuoverà manifestazioni sportive e attività marinaresche a favore degli studenti sia dell’Istituto Nautico che degli altri indirizzi scolastici, oltre a collaborare attivamente nell’ambito della protezione civile, con enti pubblici, capitaneria di porto ed associazioni del mare.

Il direttivo della sezione di Savona della Guardia Marina Nazionale risulta così composto: Antonio Castellotti(Presidente), Carlo Musso (Vice – Presidente), Alessandra Goso (Consigliere), Giovanni Luca Ferrise (Segretario – Addetto Stampa), Claudio Giovanni Bruzzone (Tesoriere e componente comitato scientifico), Francesco Bucca (consigliere di riserva e presidente organo di controllo), Graziella Fontana (componente organo di controllo e del comitato scientifico), Gianni Pennati (componente organo di controllo e del comitato scientifico), Ernesto Castellotti (consigliere di riserva, componente dell’organo di controllo e del comitato scientifico), Tommaso Bisazza (referente tecnico del comitato scientifico), Davide Boi (componente del comitato scientifico).

Il primo esordio e la presentazione pubblica del sodalizio avverrà venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 10,30 in occasione della “Befana in darsena a Savona” organizzata per i più piccoli dal Savona Yacht Club.

Nel frattempo sono aperte le adesioni, rivolte sia ai possessori di natanti e imbarcazioni che per tutti coloro che hanno voglia di mettere a disposizione della associazione e del mare un po’ del loro tempo libero e delle proprie conoscenze.