Una paio di interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte per l'incendio di cassonetti nella nostra provincia. Segnalati casi a Savona e Pietra Ligure, a causarli lo sparo dei botti di Capodanno.

Fortunatamente non si sono registrati altri danni o feriti per i festeggiamenti di chi ha salutato il nuovo anno: il 118 del savonese non segnala infatti interventi dovuti all'utilizzo di petardi.