Il calcio ponentino piange Enzo Neuhoff, storico giocatore ed allenatore dell'Albenga

Il mondo del calcio locale è in lutto: la notte scorsa si è spento, all’età di 85 anni, Enzo Neuhoff, ex calciatore e allenatore del Ponente ligure che svolgeva la professione di commercialista a Sanremo.

Neuhoff ha cominciato a muovere i primi passi nella Carlin's Boys. Dotato di un fisico definito da “Marcantonio”, come si diceva allora, giocava nel ruolo che veniva definito di "centromediano", distinguendosi per il colpo di testa e nei contrasti.

Nel 1956 il passaggio all'Albenga, dove diventerà una vera e propria leggenda giocando con la maglia bianconera fino al 1969 fatta eccezione per l'annata 1959/60 lontano dallo Riviera in quanto svolgeva il servizio militare. Collezionerà complessivamente 356 presenze ufficiali (di cui 344 in campionato) acquisendo così lo status di secondo giocatore con più gettoni nella storia del club ingauno.

Nella stagione 1969/’70 giocò un anno nella Sanremese. Successivamente quattro stagioni alla Taggese, nelle vesti di allenatore giocatore, cosa che farà anche nel 1974/’75 nella Loanesi, collezionando 15 presenze.

Proseguì la carriera di allenatore alla Carlin's Boys e alla Ventimigliese per poi tornare ad Albenga prima di passare all'Intemelia, alla Dianese, all'Argentina e nuovamente nella Taggese e nella Carlin's.