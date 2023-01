Scoppia un incendio in una canna fumaria ad Albisola Superiore ed immediato è scattato l'allarme.

Il rogo sarebbe partito in un'abitazione in via Emilia e sarebbe bruciato del cartongesso all'interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente risolto la problematica.

Non si segnalano feriti o intossicati.