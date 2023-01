Savona, lutto per la scomparsa dell'avvocato Daniele Ruocco

Lutto a Savona per la scomparsa di Daniele Ruocco alla prematura età di 51 anni.

Noto e stimato avvocato savonese, è stato consulente legale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell'Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo e dell'UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia.

Membro inoltre del collegio probiviri Associazione Atleti Azzurri ed Olimpici Italiani, organo di giustizia sportivo a livello nazionale.

Si stanno susseguendo nelle ultime ore i messaggi di cordoglio sui social.

I funerali di Ruocco si svolgeranno martedì 3 gennaio alle ore 9.00 nella chiesa di San Filippo Neri in località Valloria a Savona.