Albenga, successo per il Capodanno sotto le Stelle

Grande successo per il Capodanno sotto le stelle di Albenga.

Centinaia di persone hanno partecipato alla serata organizzata dal Comune in collaborazione con il ristorante Pigalle e presentata da Emanuela Titocchia.

Sul palco si sono esibiti: la cantautrice ingauna Roberta Monterosso accompagnata dai suoi musicisti Andrea Di Noto (chitarra e cori) e Umberto Bogliolo (batteria); Alberto Bertoli figlio del grande Pierangelo, accompagnato musicalmente dai Trilli che ha proposto parte del repertorio del padre, canzoni come “Spunta la luna dal monte” e “Italia d’oro” - presentate al Festival di Sanremo - e altre famosissime come “A muso duro”, “Eppure soffia” e “Pescatore”; i Trilli gruppo leader della musica folk tradizionale dialettale genovese, che hanno accompagnato verso la mezzanotte. Composti da Vladi (voce), Davide e Alessandro De Muro (voci e chitarre), Fabrizio Salvini (voce, batteria e percussioni), Alberto Marafioti (tastiere), Fabio Bavastro (basso) e Valeria Saturnino (violino), oltre al loro repertorio scanzonato con intramontabili brani come “Trilli trilli” e “Olidin Olidena”, hanno portato altri numerosi brani.

Dopo la mezzanotte il travolgente DJ Set del DJ internazionale Spada ha continuato a far ballare cittadini, turisti e visitatori.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Il Capodanno in piazza ad Albenga è stato un grande successo. Centinaia di persone hanno partecipato a quella che è stata una serata emozionante e divertente. Molti ragazzi, famiglie, giovani e meno giovani hanno ascoltato le canzoni di Roberta Monterosso, cantato quelle di Bertoli e i Trilli e ballato sulle note di Dj Spada. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento e sopratutto le forze dell'ordine, la polizia locale e gli uomini della sorveglianza privata che hanno garantito che i festeggiamenti si svolgesse in sicurezza."

Aggiunge il vicesindaco AlbertoPassino: "Ancora una volta la collaborazione pubblico/privato ci ha permesso di organizzare una grande festa in piazza per salutare tutti insieme il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Ringrazio Raf Denaro del ristorante Pigalle per la collaborazione e colgo l'occasione per augurare a tutti un felice 2023".

Aggiunge l'assessore agli Eventi, Marta Gaia: "Dopo lo straordinario successo della serata di ieri oggi la musica sta continuando sempre in Piazza del Popolo con il concerto d’inizio anno dei 'Piano B'. Il 2022 è stato un anno molto importante, abbiamo realizzato grandi eventi che hanno contribuito ad affermare sempre più il nome di Albenga diventata vero e proprio punto di riferimento culturale e turistico del comprensorio. Abbiamo già molte idee per il prossimo anno. La nostra volontà è quella di continuare e sviluppare il trend positivo che da qualche anno ha determinato il vero cambio di marcia per la Città delle Torri".