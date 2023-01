"Guarito grazie all'umanità e alla professionalità". I ringraziamenti di una famiglia alla Medicina Interna del Santa Corona

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ringraziamento al reparto di Medicina Interna del Santa Corona di Pietra Ligure.

"Ci sono eventi inspiegabili che chiamiamo miracoli, attribuendoli a qualcosa di divino, di superiore, di sconosciuto. Questi non vengono però solo da forze che non possiamo controllare, astratte.

Vi sono angeli in carne e ossa con un camicie addosso che propiziano questi avvenimenti eccezionali, dotate di professionalità, certo, ma anche di doti umane che si trasformano in medicina per lo spirito e per il corpo. E che danno perfino la forza di poter vincere le proprie battaglie, anche quando gli ostacoli sembrano davvero troppo alti.

Se la nostra famiglia dopo due anni di preoccupazioni, momenti dove tutto poteva sembrare addirittura perduto per sempre, ha potuto trascorrere queste festività di Natale tutti insieme, con ormai alle spalle i giorni più bui, lo deve anche al personale del reparto di Ematologia del Santa Corona diretto dal dottor Goretti insieme ai dottor Garrone, Bergamaschi e Persico che, insieme a tutto il competente e meraviglioso staff con le caposala Elena e Patrizia, ci hanno aiutato con le cure e col calore umano a superare il linfoma non di Hodgkin che aveva colpito il nostro Carlo.

La famiglia Fava".