Non solo autostrade, aumentano anche i treni, rincari in media del 6 per cento

Non solo le autostrade, ma anche i biglietti dei treni regionali sono aumentati con l'arrivo del 2023. Lo prevede il contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale siglato da Regione e Trenitalia nel 2018. Gli aumenti ammontano a circa il 6 per cento su tutta la tratta regionale.



"Dal 1 gennaio 2019, le tariffe aziendali ed integrate dei servizi sono incrementate nella misura e secondo le tempistiche, sempre a partire dal 1 gennaio di ogni anno", si legge nel contratto di servizio. Una misura, quella degli aumenti che "contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto".

Gli aumenti ammontano a circa il 9 per cento per quanto riguarda i biglietti e del 3 per cento sugli abbonamenti.