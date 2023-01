Ricorso per il titanio nel Parco del Beigua, sindaco Castellini: "Giù le mani da Bric Tarinè"

"Giù le mani da Bric Tarinè".

Come il sindaco di Sasselo e presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo anche il primo cittadino di Stella Andrea Castellini si oppone alla Compagnia Europea per il Titanio che ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (il terzo dopo averne persi due) per la sentenza del Tar del 27 maggio del 2022 che gli impediva di eseguire i sondaggi di ricerca all’interno dell’area del Bric Tarinè sul Beigua.

"Sperando che la giustizia non ribalti la sentenza del TAR di maggio 22 sarà sicuramente compito dei Comuni coinvolti di tenere alta l’attenzione e di esser pronti a innalzare nuovamente gli scudi per impedire che il nostro Parco Beigua - Unesco Global Geopark venga minacciato e/o deturpato" dice Castellini.

"Il ricorso al Consiglio di Stato non giunge certo inatteso. Il Parco del Beigua e tutte le sue comunità faranno valere le proprie ragioni come hanno sempre fatto. Ci aspettiamo che si costituisca anche la Regione Liguria assieme a noi - aveva detto Buschiazzo - Non possiamo però fare a meno di rilevare il fatto che un territorio riconosciuto dall'UNESCO sia sotto questa spada di Damocle dal 1976. Sarebbe bene una volta per tutte mettere la parola fine su questa vicenda che ci fa disperdere risorse che potrebbero essere utili per il nostro territorio. Tanto più in un momento in cui la zona infetta dalla Peste Suina è estesa su tutto il Parco da ormai un anno, creando notevoli problemi a tutte quelle attività che contribuiscono a mantenere il nostro territorio".