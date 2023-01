Zecchino d'oro finito ma continua sul web, si può votare ancora la canzone del piccolo finalese Gioele Frione

Le due giurie prescelte, quella dei Piccoli formata da 20 bambini provenienti da tutta Italia e quella dei Grandi con Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Cristina D’Avena e gli youtuber Ninna e Matti, alle quali si sono aggiunti i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino con circa 2mila bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano, hanno emesso il suo verdetto lo scorso dicembre premiando il brano "Il panda con le ali".

La sfida dello Zecchino d'Oro 2022 non si ferma però allo studio e così per il piccolo finalese Gioele Frione e la sua "Gioca con me papà" c'è una seconda chance nella 65esima edizione del concorso canoro.

E' quella data dal concorso online della competizione "Il mio Zecchino" che permette anche al grande pubblico di votare la propria canzone preferita, compresa quella scritta da Enrico Ruggeri e cantata da Gioele, il vivace bimbo di 8 anni di Finale Ligure.

Il link per votare è il seguente: Il mio Zecchino 2022 | Zecchino d'Oro (zecchinodoro.org)