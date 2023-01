A Savona la processione con la statua di Gesù Bambino di Praga

In occasione della festa di Gesù Bambino di Praga e della solennità dell'Epifania del Signore venerdì 6 gennaio alle ore 10:50 si terrà la tradizionale processione con l'omonima statua dal chiostro del Convento dei Carmelitani Scalzi, in via Untoria 6, all'attigua Chiesa San Pietro Apostolo. A seguire si terrà la messa solenne.