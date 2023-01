"Collage, strappi per raccontare!", il 4 gennaio un laboratorio artistico per bambini a Borghetto

In occasione della mostra "Emanuele Luzzati e gli illustratori", visitabile fino al 5 gennaio 2023, la biblioteca di Borghetto Santo Spirito, con il sostegno del Ministero della Cultura, organizza per mercoledì 4 gennaio, alle ore 16,00, un laboratorio artistico per bambini, dal titolo "Collage, strappi per raccontare. A cura del Cantiere delle Arti della Casa Luzzati, presso sala polivalente di palazzo E. Pietracaprina.

Durante il laboratorio si giocherà con strappi di carta, immagini e stoffa per realizzare illustrazioni degne di un sogno ad occhi aperti, seguendo la filosofia di Lele Luzzati, Mago dell'assemblage e del collage, che ha fatto di questa tecnica il suo marchio distintivo sin dagli esordi.

Il Cantiere delle arti

L'Accademia artigiana della fantasia nasce nel 2006 all'interno del Museo Luzzati a Porta Siberia per volere del Maestro Luzzati che amava concepire lo spazio museale come luogo e occasione di sperimentazione, gioco, incontro e apprendimento.

La proposta metodologica adottava come fondamento le tecniche artistiche sperimentate da Luzzati nelle diverse arti in cui si è cimentato nel corso della sua carriera artistica traducendole in occasioni di esperienza attraverso proposte di attività laboratoriali. Dal 2001 l'area didattica si è impegnata a fare del Museo un luogo dove l'arte ha incontrato la formazione. Non solo per la scuola coinvolgendo attraverso programmi specifici, pubblici diversi: dagli insegnanti alle famiglie, dagli studenti universitari alle associazioni al mondo della disabilità, ogni anno il museo raggiungeva 13.000 utenti all'interno dei propri spazi e in attività svolte in esterno. Il Cantiere delle Arti intende raccogliere e valorizzare quell'esperienza proiettandola nel futuro con nuovi nuovi progetti e opportunità di crescita. In quest'ottica l'Area educazione ha elaborato progetti e attività che comprendono:itinerari e lezioni di approfondimento in relazione alle mostre e alle collezioni della Lele Foundation, a laboratori di sperimentazione di tecniche e linguaggi artistici rivolte alle scuole, workshop d'artista, laboratori ludicocreativi che propongono una partecipazione attiva dei bambini e dei loro famigliari alla vita di Casa Luzzati, attraverso esperienze coinvolgenti in grado di stimolare la manualità, la creatività e di produrre conoscenza.

La partecipazione all'attività è gratuita, previa iscrizione, telefonando o scrivendo alla biblioteca.