"Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane", appuntamento il 6 gennaio ad Alassio

Torna puntuale "Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane", l’appuntamento goliardico-sportivo in programma il 6 gennaio 2023, giorno della Befana. Tantissime stelle dello sport si sono date appuntamento ad Alassio per un evento arrivato alla settima edizione.

E’ prevista la partecipazione di ex calciatori come Massimo Briaschi, Dino Baggio, Marco Osio, Alessandro Melli, Evaristo Beccalossi, Alessandro Scanziani, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Claudio Sala, Giuseppe Pallavicini, Renato Zaccarelli, Enrico Albrigi, Nello Santin, Luigi Gualco. E poi i ciclisti Claudio Chiappucci, Bruno Zanoni, il cestista Fabrizio Della Fiori, l'arbitro Angelo Bonfrisco e la velista Roberta Zucchinetti. Oltre agli sportivi, prenderanno parte all'evento benefico a sostegno dell'Airc anche personaggi della televisione come: Gianpiero Perone, Antonio Razzi, Marco Carena, Andrea Bove, Roberto "Baffo" Da Crema, Lorenzo Beccati, Gian Luigi Sarzano, Daniele Balestrino e Luca Galtieri.

La manifestazione sarà condotta dalla storica voce di Radio Montecarlo, Nick The Nightfly insieme a Rinaldo Agostini e Marco Dottore. Calcio d'inizio alle ore 11 dal molo "Mario Bestoso" con il supporto musicale di Nando Rizzo. Il primo premio dell’edizione 2023 è offerto da «Incantesimo Design», azienda che realizza prestigiosi orologi a Robecco sul Naviglio in provincia di Milano.

L'ultima edizione è stata vinta dall'ex difensore della Sampdoria Moreno Mannini. La manifestazione, come da tradizione, sarà preceduta alle 10 dalla «Befana del Subacqueo» promossa dal Cnam Alassio e Marina porto di Alassio.

Sarà un’edizione speciale perchè vedrà la partecipazione anche di una delegazione di Grado per rinnovare il gemellaggio tra l’«Isola del sole» e la Baia del Sole che vedrà protagonisti amministratori comunali e sportivi.

Chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione in favore dell’Airc? Nel 2016 aveva vinto Evaristo Beccalossi, nel 2017 Gianluca Zambrotta, nel 2018 Claudio Chiappucci, nel 2019 Pasquale e Moreno, nel 2020 Moreno Mannini, nel 2022 Moreno Mannini.

Già confermata la Cena di Gala fissata per giovedì 5 gennaio presso il salone delle feste dell’Hotel Regina di Alassio (cucina lo chef Renato Grasso in collaborazione con lo staff dell’Acciugotto di Alassio), per info e prenotazioni 335.5993573 (cena-spettacolo interamente a favore di AIRC).

Ringraziamenti speciali al Comune di Alassio (Assessorato allo Sport) e alle seguenti associazioni alassine: Marina di Alassio, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Alassio un mare di Shopping e Gesco e al Comune di Grado con i suoi rappresentati: Agostino D’Oriano organizzatore della tappa Footgolf in spiaggia a Grado, Renato Bonaldo, assessore allo Sport di Grado, Ermes Canciani presidente FIGC-LND del Friuli Venezia Giulia e Roberto Borsatti, vicesindaco della città di Grado.

Alassio, una città coinvolta (Comune, Associazioni e commercianti) e prestigiose aziende come: Galup, Olio Raineri (Imperia), Botteroski (Limone Piemonte), Vivai Montina (Cisano Sul Neva), Incantesimo Design (Robecco sul Naviglio - Milano), Pastificio Novella, Fioroni Nino, GrosMarket (Sogegross Lusingano, Alpini Sezione Savona (Gruppo di Alassio), Gelateria Perlecò Alassio, Giorgi Wines (Oltrepò Pavese), Fratelli Porro, gli amici del “mango” di Ventimiglia e il Golf Club Garlenda.

Ideazione ed organizzazione: "Eccoci Eventi Alassio".