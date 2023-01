La Befana ritrova il suo cimento: a Finale torna l'appuntamento del 6 gennaio

La sua prima edizione risale al 1998, facendolo diventare uno degli appuntamenti invernali tipicamente liguri più longevi della nostra riviera savonese, sempre molto partecipato come nell'ultima edizione che ha visto tuffarsi in mare per l'insolito bagno "fuori stagione" ben 251 temerari. Ora, dopo due edizioni cancellate a causa delle misure contenitive contro la pandemia, è pronto a tornare.

Parliamo del "Cimento della Befana" di Finale, l'immancabile evento diventato tradizione per tutta la comunità locale e i tanti turisti, alcuni ormai addirittura veri e propri habitué della "ciumba" invernale, che ogni anno il 6 gennaio si trovano sulla spiaggia "dei Neri" e quest'anno torneranno a invadere festosamente il litorale finalese.

A organizzarlo è sempre la Compagnia di San Pietro, che nel 2022 ha ripreso a pieno regime coi suoi appuntamenti: "Siamo felici di poter tornare a organizzare il nostro cimento dopo aver festeggiato insieme il Natale il 23 dicembre con il vin brulé - spiegano - Quest'anno avremo, come sempre, diversi premi offerti da tanti commercianti finalesi di grandissimo cuore per tutti, singoli e di gruppo, e anche merende con cioccolata, the caldo, vin brulé, dolci e salati. Inoltre, a ognuno dei partecipanti verrà offerto un gadget personalizzato".

Anche in questa quindi presenti le immancabili befane "terrestri e volanti", con una novità: all'evento, patrocinato dal Comune di Finale, parteciperà anche la sezione locale della Lega Navale Italiana con canoe e kajak.

Le prime adesioni sono già arrivate, la macchina organizzativa è entrata nel vivo e non sono da escludere sorprese. Resta ora da confidare nel bel tempo: "Speriamo di potervi accogliere numerosi e festanti".